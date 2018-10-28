​Географический словарь. Мать-ега и Манькин-вар

Максина – протока с Оби на Обь, пересекающая Ертиковский сор. Левая сторона Оби. Почти напротив – Поперечная Санина. Заостровка Ертикова. В недалеком прошлом угодье рыбаков, гослова. В настоящее время максинские места облюбовали сургутяне. Ловят рыбу, обрабатывают огороды.

Малоюганский – поселок заготовителей на Югане-реке. Входит в состав Сургутского леспромхоза. В настоящее время переживает трудные времена. Территория Угутского сельсовета.

Малый Юган – приток Большого Югана. Берет начало из болот Васьюгана, протяженность около пятисот километров. Многочисленные юрты рыбаков и охотников – Асмановы, Каймысовы, Тюкины, Ачимовы, Караевы, Сурломкины и другие. Богатейшие промысловые угодья. В настоящее время – геологоразведочные работы и добыча нефти.

Манька-ягун – небольшая речка, впадающая в Покамас выше бывших юрт Чалтымовых.

Манькин-вар – небольшой приток Покамаса в среднем его течении, впадает рядом с бывшими юртами Асымкиными.

Марьина гора – угодье сургутских охотников. Водилось много глухарей, косачей, копалух. В настоящее время Марьину гору и все ее окрестности заняли крупнейшие в России электростанции, работающие на попутном нефтяном газе. Горы нет, а то место известно всем.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры