​Бренд Сургута - «Сибирский пирог»

Муксуний пирог сургутяне ели и в будни, и в праздники

XXвек. С начала 70-х годов ассортимент продукции Сургутского рыбоконсервного комбината регулярно расширялся. На 1972 год он составлял более 120 видов выпускаемой продукции. Те виды ее, которые не пользовались широким спросом у населения, снимались с производства, вместо них дополнительно внедрялись новые.

Старожилы помнят вкусные консервы «Ставрида в томатном соусе», «Скумбрия пряного посола», «Балычок из скумбрии». Опытной группой технологов были разработаны технические условия, и вот уже произведен первый выпуск «Сибирских пирогов». Первый не только у нас в Сургуте, но и по всей стране.

Этот деликатес готовился из кислого теста и рыбы сибирского водного бассейна. В частности, из муксуна. На освоение продукции ушло около двух месяцев. Дегустационная комиссия пирожок одобрила. Немало труда вложили в освоение новой продукции инженер опытной группы Лидия Александровна Бок и мастер кулинарного отделения Августа Петровна Поспелова.

Пироги готовили по рецепту местных старожилов. Испокон веков «муксуний» пирог у сургутян считался одним из главных блюд. Его пекли и в будни, и в праздники.

Пришелся покупателям по душе и «Завтрак туриста» - консервы, приготовленные из рыбного фарша, риса, томатного соуса с добавлением специй и пряностей.

В 1973 году на прилавках магазинов Сургута появилась деликатесная икра сиговых рыб «Северянка». Работа по освоению новых видов продукции продолжалась и в последующие годы.

Трудились вдохновенно, вспоминают с любовью…

А может быть, давнишнее и ушедшее еще и станет нашим будущим?

Фото из архива автора.

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