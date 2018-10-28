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​Бренд Сургута - «Сибирский пирог»

Муксуний пирог сургутяне ели и в будни, и в праздники
Муксуний пирог сургутяне ели и в будни, и в праздники

XXвек. С начала 70-х годов ассортимент продукции Сургутского рыбоконсервного комбината регулярно расширялся. На 1972 год он составлял более 120 видов выпускаемой продукции. Те виды ее, которые не пользовались широким спросом у населения, снимались с производства, вместо них дополнительно внедрялись новые.

Старожилы помнят вкусные консервы «Ставрида в томатном соусе», «Скумбрия пряного посола», «Балычок из скумбрии». Опытной группой технологов были разработаны технические условия, и вот уже произведен первый выпуск «Сибирских пирогов». Первый не только у нас в Сургуте, но и по всей стране.

Этот деликатес готовился из кислого теста и рыбы сибирского водного бассейна. В частности, из муксуна. На освоение продукции ушло около двух месяцев. Дегустационная комиссия пирожок одобрила. Немало труда вложили в освоение новой продукции инженер опытной группы Лидия Александровна Бок и мастер кулинарного отделения Августа Петровна Поспелова.

Пироги готовили по рецепту местных старожилов. Испокон веков «муксуний» пирог у сургутян считался одним из главных блюд. Его пекли и в будни, и в праздники.

Пришелся покупателям по душе и «Завтрак туриста» - консервы, приготовленные из рыбного фарша, риса, томатного соуса с добавлением специй и пряностей.

В 1973 году на прилавках магазинов Сургута появилась деликатесная икра сиговых рыб «Северянка». Работа по освоению новых видов продукции продолжалась и в последующие годы.

Трудились вдохновенно, вспоминают с любовью…

А может быть, давнишнее и ушедшее еще и станет нашим будущим?

Фото из архива автора.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры


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28 октября 2018 в 10:05, просмотров: 2046, комментариев: 15


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Комментарии:
Ринат Кадыров
не нравится
28 октября 2018 в 15:40
Жаль рыбокомбинат, такое призводство угробили
Маня
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28 октября 2018 в 16:55
Конечно, очень жаль. Старейшее предприятие Сургута, которое начало свое производство еще в 20-х годах, загубили!
Едкий Шнырь
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28 октября 2018 в 17:26
На рыбзаводе была специальность - летчик, точнее ледчик, от слова "лед". Человек занимался заготовлением и укладкой льда в ледник - аналог современного холодильника. А предприятие реально жаль - рабочие места не только на самом заводе, но и в заготовительных артелях.
Маня
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28 октября 2018 в 17:49
Старые работники рыбокомбината (многие) винят директора Уланову, что она, мол, не отстояла производство. Некоторые говорят, что город не поддержал.
Едкий Шнырь Маня
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28 октября 2018 в 17:54
Много обрабатывающих предприятий, особенно пищевой промышленности, не перенесли рынка - отсутствие логистики и инвестиций. В большинстве своем. Ну и неготовность руководства решать вопросы сбыта при переходе с плановой экономики на рыночные отношения. Также могу назвать причиной то, что на российский рынок хлынули импортные товары в более привлекательной упаковке. И таких причин масса. А винить город и директора в одном лице - по меньшей мере глупо.
Маня
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28 октября 2018 в 18:15
Но, если брать во внимание наш рыбокомбинат, то старейший работник предприятия Николай Никифорович Бакшеев рассказывал, что на комбинате были изношены производственные мощности, необходима была реконструкция, не было сырья для производства. Рыбоучастки не стали сдавать рыбу, а завозить океаническое сырье было дорого, нужны были денежные средства. Но почему-то Сытоминский рыбзаводик до сих пор на плаву, да и Ханты-Мансийский набирает мощь. А наше, такое крупнейшее предприятие сгубили?
Едкий Шнырь Маня
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28 октября 2018 в 18:19
Вот Вам и ответ по логистике - океаническая рыба пока доедет до Сургута - золотой станет. Не могу сказать на чем работает Сытоминский рыбозавод, но явно на местном сырье и там то же не все гладко. А Ханты - это Ханты - витрина округа.
Dochimacho
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28 октября 2018 в 18:32
Да, жаль рыбкомбинат. А Сытомино, ла, на местном сырье работает.
Dochimacho
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28 октября 2018 в 18:32
Кстати, может у кого есть старые сургутские рецепты рыбных пирогов?
Маня
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28 октября 2018 в 19:16
Главное, уметь приготовить кислое тесто. А остальное всё просто. Лук, муксун и сливочное масло для смазывания уже готового пирога. И хорошо бы испечь в русской печи.
Едкий Шнырь Маня
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28 октября 2018 в 19:40
Сейчас главное - найти муксуна
Маня
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28 октября 2018 в 19:46
Ханты ловят. Можно у них купить, в Русскинскую съездить. Или в Угут
Едкий Шнырь Маня
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28 октября 2018 в 19:54
три ха-ха. из-за пирога ездить в Угут или Русскинскую....
Dochimacho Маня
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28 октября 2018 в 21:55
На Тром-Агане (Русскинская) и Югане (Угут) муксуна как раз и нет. Муксун - обская рыба. За ним едут в Локосово, Сытомино, Высокий Мыс (Тундрино). Ловили мужики в этом году. И стерлядь вроде нормально шла. За нельму не спрашивала.
Ринат Кадыров Dochimacho
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29 октября 2018 в 05:20
в городе можно найти или купить щокура-никакой разницы

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