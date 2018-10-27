​Путевка в жизнь. Сургут – город шести Всесоюзных ударных комсомольских строек

В апреле 1974 года XVIIсъезд ВЛКСМ утвердил комсомольскую путевку, с которой молодежь стала выезжать на ударные стройки страны. На территории Тюменской области было 16 Всесоюзных ударных комсомольских строек, из них шесть – в Сургуте.

1.ЛЭП-500 Сургут-Уренгой

2.Сургутская ГРЭС

3.Железнодорожная линия Сургут-Уренгой

4.Магистральный газопровод Уренгой-Челябинск-Новопсков

5.Магистральный газопровод Сургут-Полоцк

6.Обустройство нефтяных месторождений Сургутского района

В 70-80-е годы территория Сургутского района стала плацдармом молодежного участия в жизни Советского Союза. Каждая ударная стройка считалась важным объектом для экономики не только Западной Сибири, но и всей страны. Комсомольцы обустраивали нефтяные месторождения, сооружали энергоблоки Сургутской ГРЭС, возводили города и поселки, вели железнодорожные магистрали, тянули крупные линии электропередач.

Это реальные трудовые дела – то, чем люди гордятся всю жизнь. События, над которыми не властно время. Тогда на призыв комсомола отзывались тысячи молодых парней и девчат. Романтика труда рождала новые города, отступала нехоженая сибирская тайга. Это была первая встреча с большой жизнью, школа воспитания комсомольского коллектива. Здесь для молодых начинался новый отсчет времени.

Это были не плакатные герои, а самые обычные юноши и девушки. И кроме комсомольского билета у них еще была красная книжечка-путевка, как пропуск в этот нелегкий край романтиков.

«Пройдет время, поседеют виски, но, если в твоей жизни была комсомольская ударная, и ты выдержал на ней экзамен на мужество, на зрелость, ты уже никогда не отступишь» - это слова Героя Советского Союза, летчика Алексея Маресьева на встрече с молодежью в Сургуте в 1975 году.

P.S. К 100-летнему юбилею образования ВЛКСМ, в рамках проекта «Старый Сургут», будут опубликованы статьи о судьбах и реальных делах сургутских комсомольцев разных лет.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры