XXвек. Прекрасный, славный, но и трагический… По слову поэта, «век-волкодав»!

В тридцатые-сороковые годы Остяко-Вогульский, а с 1940 года – Ханты-Мансийский национальный округ, являлся местом ссылки многих тысяч граждан, ставших жертвами тоталитаризма. Это были не уголовники и бездельники, а люди трудолюбивые, хозяйственные, семейные. В подавляющем большинстве – середняки, ведущие более или менее культурное земледелие и поэтому бывшие основными поставщиками сельскохозяйственной продукции.

В то же время проходило массовое закрытие церквей и мечетей, а так как все сельские священники и муллы сами вели крестьянское хозяйство, то и они были высланы как кулаки.

В начале 30-х годов в наш округ прибыли спецпереселенцы из всех уголков страны – крестьяне, объявленные в ходе сплошной коллективизации кулаками, «элементами социально вредными и опасными для социалистических преобразований в деревне».

В Сургутский район были определены переселенцы из нынешних Тюменской, Омской, Курганской, Челябинской, Оренбургской, Свердловской, Астраханской областей.

Процесс раскулачивания и переселения людей с юга на север зимой и весной 1930 года представлял жуткую картину.

Необоснованные обвинения и последовавшие за ними суровые меры вызывали неудовольствие, которое люди высказывали в своих письмах, документах, воспоминаниях.

Александр

В начале 30-х годов крестьянская семья Телковых из 18 человек (отец, мать, бабушка, дедушка, и дети – Василий, Михаил, Петр, Иван, Александр, Евгения, Галина, Валентина, Евдокия и еще пятеро умерли) была раскулачена и выслана с родных зауральских земель, из- под Челябинска, на Тобольский Север. Глава семейства – великий труженик, хлебороб высокого класса Селиверст Петрович имел в своем хозяйстве две лошади, три коровы, двенадцать овец, кур и гусей. За что и поплатился.

Самому младшему из сыновей, Сашеньке, шел пятый годок, когда его семью, как и многих других, привезли в поселок Песчаный Сургутского района. Люди, лишенные права голоса, жестко ограниченные в свободе действий, вывезенные из родных мест и оказавшиеся не по своей воле в одном лесу, не могли начать самостоятельное хозяйствование, не имели никакой материальной базы. Недолго разговаривая и убеждая, их объединили в колхозы. Крестьяне, земледельцы, они приступили к знакомому для всех делу. Но чтобы посеять первый раз и снять урожай, надо было вырубить лес, раскорчевать, распахать поля и огороды, развести скот, удобрить землю. Вот это оказалось самым трудным. Валили лес и корчевали пни вековых деревьев вручную полуголодные люди. На работу и с работы шли по подъёму флага или удару колокола…

В середине 30-х семья Телковых поселилась на Черном Мысу. Обосновались на улице Нагорной (в те годы Набережной).

Дом на улице Нагорной, где одно время жила семья Телковых.

«Мне уже шесть лет в ту пору было, седьмой шел. Отец домик купил, помню, за 600 рублей (до нас там жили Тотолины). Еле наскребли эти деньги,- рассказывал Александр Селиверстович, будучи уже человеком немолодым, а глаза его не просыхали от слез до конца нашей беседы. -

Мне кажется, что хуже нас в то время никто не жил. Я ходил в школу – были глубокие калоши, и мама сшила из рукавов старой телогрейки носки. А телогрейку кто-то выкинул, а мама подобрала. Надеваешь на эти носки калоши и пошел. Ну, просто как дикари жили.

А маму покойную, как вспоминаю, у меня слезы текут. Для чего человек прожил? Что она видела? Ничего не видела. Одни только пеленки, стирка. Или папка – день и ночь, день и ночь пахал.

Спали на полу, в туалет пойти, думаешь, кому-бы на голову не наступить. Девочки спали на полатях – так папа решил. А на полу вся наша челядь спала. Одеты были плохо. Ложишься спать, а одеяло шубное, под него нагой ложишься. Мама одежонку постирает, высушит, на катке прокрутит, и всё. Утром надеваешь. Какие там утюги!

А вшей-то навалом было! Ой, как колхозное стадо было! Да как не быть, одёжи-то недоставало! Страшенный голод был, это ужасное дело.

Мама, покойная, режет, раздает нам по кусочку, сама плачет. Сетёнку потом мне купили, и вот я поеду со стариком Обуховым, десяток-полтора чебачков да щурогаек привезу. Мать радёхонька. Картошки наварит в мундире и вот делят: две-три картошки – тебе, две-три картошки мне. Вот так и жили.

А осенью колхоз картошку выкопает, то школьники копают, то на лошадях пашут, то трактор перепахивает. Вот, за трактором идёшь, собираешь картошку. Какая-то остается в земле. А весной, когда снег стает, идёшь, эту картошку собираешь. Она белая-белая и сластит. Мать её толкушкой истолчёт и лепёшки стряпает. Ну, просто как снег – белые-белые. Так ешь их с таким аппетитом. Да и не то, что навалят, да досыта ешь, а по лепёшечке или две. Пекли на глинобитных печах. Какие там сковородки. Как только мы ещё сохранились, а много ведь умирало с голоду, очень много.

А чтобы с Черного Мыса в Сургут сходить, надо разрешение от коменданта взять.

В 1942 году Михаил и Василий ушли на фронт. В первый год их не брали как кулаков. Ну, а когда немец подошел к Ленинграду, стали мобилизовать и спецпереселенцев.

Я всю жизнь на Сургутском рыбозаводе проработал. Был мотористом на водонасосной станции. Там стоял двигатель, мое дело было к консервному заводу дать воду. Одно время в кузнице молотил, молотобойцем был года четыре. В 1948 году познакомился с Марией Захаровой.

Мария и Александр Телковы на курорте Есентуки. 1968 год.

Мария

Мария родилась 6 августа 1921 года в деревне Поварово Уватского района. Всего в семье было девять детей, но выросло только четверо: Федор, Василий, Мария и Иван. Жизнь ее родителей - Прокопия Ивановича и Александры Павловны Захаровых - всегда была связана с землей. В детстве Маня была хорошей помощницей матери во всех домашних делах. Подрастала и бралась за более серьезные дела, умела косить и жать, вязать снопы и ходить за плугом, пасти и доить коров. Когда началась коллективизация, Захаровы вступили в создаваемую в деревне Поварово артель под названием КИМ (коммунистический интернационал молодежи). Мать работала дояркой, ухаживала за телятами, а во время весенней страды и уборки урожая трудилась на артельных полях. Отец на протяжении всей своей жизни был рыбаком, промышлял по небольшим речкам района, на угодьях Туртаса, Демьянки, ловил рыбу на Иртыше, Оби и Обской губе.

В деревне Поварово имелся у них свой дом с высоким крыльцом, кладовой и просторными комнатами. Крепкая ограда, завозня для инвентаря, амбар, навес, под которым лежали дрова, стояли телеги и сани. Резные ворота и калитка, через которую ходили на огород и к бане. Ребятишки часто бегали через ту калитку к грядкам с горохом, бобами да морковью. Во дворе недалеко от кухонного окна росла черемуха с обширной кроной. Весной, когда она цвела, все комнаты их крестьянского дома наполнялись чудным запахом свежести лучших в мире духов. А осенью, когда созревали плоды, тяжелые ветви льнули к оконному стеклу. Стоило открыть створки – и гроздья спелых ягод сами ложатся на стол: ешь – не хочу.

Беззаботное деревенское детство прервал 1937 год. Тогда семью Захаровых, как и ряд других работящих хозяев, выселили из родной деревни. Какой-то начальник приказал в 24 часа оставить дом, где прожило несколько поколений Захаровых. Ослушаться родители, конечно, не могли, так как те, кто выселял, действовали по приказанию местных властей, носили форму, а на поясах у них висели кожаные кобуры с наганами.

Собрали свои самые необходимые вещи, сложили в лодку и всей семьей поехали в сторону Увата. Там, в небольшой деревеньке Дальнее Поле, что примерно в трёх километрах от райцентра, семью приютили добрые люди Сафоновы – Пантелей Осипович и Марфа Алексеевна. Хотя сами и многодетные, но отвели постояльцам небольшую комнату в избе и часть амбара во дворе. Туда сгрузили свои пожитки и поставили топчан, на котором спали то дед Иван, то внук Иван.

Вот тогда-то, в злосчастном 37-м, и хватили они лиха великого. Есть было совсем нечего, питались картофельными очистками, травами, а за буханкой хлеба стояли в очередь по 12 суток. Там, около магазина, проводили всё время, там и лежали, и спали. Ни дождь, ни ветер не могли разогнать голодных людей. Так продолжалось почти всё лето. До тех пор, пока не арестовали всех уватских начальников. Уже на следующий день после разгона преступной шайки во всех уватских магазинах появилось множество разных продуктов. Тогда же семью Захаровых восстановили в правах колхозников и пригласили обратно в Поварово. Но было поздно. Прокопий и его старший сын Федор завербовались и уехали на Север. Да и их дом в Поварово к тому времени уже основательно разобрали, перевезли в Уват. Осенью похоронили дедушку. Зиму провели в Дальнем Поле, а весной все перебрались на Ямал, сначала в Пуйко, а потом несколько лет жили в Ныде.

В Сургут Мария приехала с родителями и двумя братьями (старший Федор в 1943 году погиб при обороне Ленинграда). В первый же год познакомилась со своим будущим мужем Александром Телковым. Поженились. Сначала жили в небольшом домишке на улице Затонской, через огород от родителей Марии. Потом Александр построил добротный дом на улице Заводской, обзавелись домашним хозяйством. В 1953 году родились дети – двойняшки Саша и Маша, а через шесть лет – Павлик. Жизнь налаживалась…

Родители Марии – Александра Павловна и Прокопий Иванович Захаровы.

Давно нет моих дорогих бабушки и дедушки Александры Павловны и Прокопия Ивановича Захаровых. Нет и моей любимой тети Марии Прокопьевны. Но до того как лечь в сургутскую землю, они долгое время жили, работали на Черном Мысу. Сюда они приехали в 1948 году. Какое-то время их пристанищем и кровом был огромный барак в Затоне, а после им как хорошим работникам дали полдомика на улице Затонской, он значился под номером 32. Затем семья переехала на Заводскую, где занимала небольшую комнату в доме барачного типа. С первых же дней пребывания в Сургуте трудовая жизнь семьи Захаровых связана с рыбокомбинатом.

Наша память

«Сегодня о репрессиях молчать невозможно!», - сказал в одном из интервью Павел Александрович Акимов, руководитель Сургутской общественной организации «Наша память», объединяющей потомков ссыльных граждан в Сургуте.

Трагедия антигуманных репрессий прошлого никогда не повторится в будущем, если мы не будем забывать о ее страшных уроках.

О семейных трагедиях спецпереселенцев заговорили только в начале 90-х годов. Сейчас открыты архивы, документы, доступна информация о судьбах спецпереселенцев 30-40-х годов.

В округе созданы общественные организации в память о жертвах политических репрессий. В Сургуте таковой является «Наша память», которая в 2013 году приняла решение увековечить историю поселка ссыльных Черный Мыс Сургутского района. Было решено создать «Карту Памяти» спецпоселка, посвященную памяти тех, кто проживал в 30-х годах на Черном Мысу.

22 июня 2013 году по инициативе Сургутской общественной организации «Наша память» была открыта Мемориальная доска на Черномысовском кладбище. Ведь там захоронены в основном ссыльные. И сегодня всем приходящим в храм Николая Чудотворца эта табличка напоминает о тех событиях. В 2014 году организацией «Наша память» выпущен сборник воспоминаний спецпереселенцев и рассказов их потомков о спецссыльных – людях, несправедливо наказанных властью, принудительно выселенных на север в 30-40-е годы под надзор системы комендатур. В 2015 году в районе рыбокомбината, поодаль берега Оби установлен памятный знак на месте будущего памятника.

И, наконец, в этом году, 18 октября состоялось торжественное открытие достойнейшей монументальной композиции «Жертвам политических репрессий». Её также удалось возвести благодаря общественникам организации «Наша память». Средства, семь миллионов рублей, выделили местные и региональные власти, а изготовили и установили пермские мастера.

Да, мы – Иваны. Но не из тех, которые – не помнящие.

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