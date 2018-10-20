​Цифра. Сургут постигло страшное бедствие

Согласно архивным данным, в первые десятилетия XIXвека Сургут активно благоустраивался. В 1810 году сургутский комиссар писал в губернское управление, что приказано ему строго смотреть, «дабы частные не по плану строения возводить и старые поправлять никто не мог». Многие сургутяне, однако, по словам комиссара, просят отвода земли под новые дома. Правление выслало в Сургут губернского землемера Филимонова, который сделал расколотку по прожектированному плану для постройки вновь домов». В источнике 1830 года говориться: «… город Сургут имеется при отделении с плана, составленного в 1797 году… ныне же новые дома по возможности жителей выстраиваются согласно предположению сего плана, а прежние до сего поставленные дома не против плана еще прочные… посему и прямые по прожекту улицы еще не усовершенствовались».

Однако в 1840 году город постигло страшное бедствие – опустошительный пожар. Сгорели 83 дома, деревянная церковь, ограда, караульня, казачья сборная изба питейный дом с подвалом. Пожар случился 22 июля «от неизвестной причины». В 1845 году здесь побывал известный ученый-лингвист Матиас Александр Кастрен, совершавший путешествие по северу Западной Сибири с целью выяснения языковой связи финнов с другими народами. «Решительно немного мест в Сибири, - писал он в путевом отчете, - которые в эпоху завоевания ее играли бы такую важную роль, как отважный казацкий город Сургут (и доселе казаки составляют большую часть жителей Сургута). Тем грустнее теперешний вид его. От прежнего могущественного города осталось только несколько жалких лачуг, беспорядочно разбросанных посреди пожарищ (пожары часто опустошали Сургут, и последний, в 1840 году, обратил весь город в одно огромное пепелище); ни одной порядочной улицы, ни одного хорошего строения, даже редко где есть стекла в окнах, а цельная оконница уже почти исключение».

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