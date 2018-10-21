​Такие старые слова. Дела идут наять!

НачАть да кОнчить – шутливый ответ на вопрос, много ли осталось работы.

На чАшку чАя – традиционная форма приглашения в гости.

НачИкать – отшлёпать, настегать ребёнка. «Перестань грезить. Начикаю».

Нашёл – молчИт, потерЯл – молчИт – о молчаливом человеке.

НашлО – накатило; произошла неожиданная перемена в поведении, настроении. «Что это на него нашло?»

НаЯть – очень хорошо, отменно.

Не бей лежАчего – о чем-либо незначительном. «Наш колхоз так себе, не бей лежачего».

Не блИжний конЕц – отдалённое место – отдалённое место. «Я сутки напролёт сидел да ел, ел да пил. Ведь не ближний конец до неба добраться и с неба воротиться, так проголодался, что суток для еды мало было».

Не блИжний свет – далеко.

НЕ было печАли – чЕрти накачАли – о неожиданной неприятности. «Будь оно проклято! Вот не было печали, да черти накачали! – с досадой сказал отец Ефим».

НевАжно, что бумАжно, лишь бы дЕнежно – прибаутка. Вспоминалась, когда употреблялось в разговоре слово «неважно».

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