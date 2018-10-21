​Такие старые слова. Дела идут наять!

НачАть да кОнчить – шутливый ответ на вопрос, много ли осталось работы.
На чАшку чАя – традиционная форма приглашения в гости.
НачИкать – отшлёпать, настегать ребёнка. «Перестань грезить. Начикаю».
Нашёл – молчИт, потерЯл – молчИт – о молчаливом человеке.
НашлО – накатило; произошла неожиданная перемена в поведении, настроении. «Что это на него нашло?»
НаЯть – очень хорошо, отменно.
Не бей лежАчего – о чем-либо незначительном. «Наш колхоз так себе, не бей лежачего».
Не блИжний конЕц – отдалённое место – отдалённое место. «Я сутки напролёт сидел да ел, ел да пил. Ведь не ближний конец до неба добраться и с неба воротиться, так проголодался, что суток для еды мало было».
Не блИжний свет – далеко.
НЕ было печАли – чЕрти накачАли – о неожиданной неприятности. «Будь оно проклято! Вот не было печали, да черти накачали! – с досадой сказал отец Ефим».
НевАжно, что бумАжно, лишь бы дЕнежно – прибаутка. Вспоминалась, когда употреблялось в разговоре слово «неважно».
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