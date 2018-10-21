​Более полувека назад Сургут впервые посетили проектировщики. Какова была цель этой командировки?

Уже в 1970 году Тюменская область дала народному хозяйству страны десятки миллионов тонн нефти. Этого нельзя было сделать без строительства крупных промышленных предприятий в нефтедобывающих районах: заводов металлоконструкций и трубных заготовок, ремонтно-механических баз, заводов сборного железобетона, крупнопанельного домостроения и т.д.

Над решением этой проблемы работало много проектных организаций. Каждая из них занималась своими узкими, специфическими вопросами. Координировать их работу, обеспечивать размещение их в комплексе и тем самым сберечь миллионы рублей народных средств был призван проектный институт № 2 Госстроя СССР, назначенный головным проектным институтом.

В сентябре 1964 года в Сургут прибыла группа специалистов института во главе со старшим инженером Львом Альбертовичем Белоусовым и представители других проектных институтов и организаций. Цель этой командировки была знакомство с местностью, предварительная оценка районов для создания Сургутского промышленного узла. Сургутский промышленный узел включал в себя поселки Нефтеюганск, Сургут и Нижневартовское.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры