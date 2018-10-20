​За каждым именем - судьба

В этом году вся просвещенная общественность нашего города отмечает знаменательную дату – 80 лет первому выпуску самой первой средней школы Сургута. Это важное событие в истории нашего города послужило поводом для издания педагогического литературно-публицистического альманаха под названием «Вдохновение №3».

Презентация альманаха состоялась 12 октября в Сургутской технологической школе. В празднично украшенном зале собрались потомки выпускников далекого, еще довоенного 1938 года. В зале присутствовали учащиеся общеобразовательных школ №13 и №38, старожилы Сургута, журналисты, различные приглашенные персоны.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась председатель Совета ветеранов педагогического труда города Сургута, инициатор создания альманаха Раиса Тихоновна Мальцева. Теплые слова сказала директор департамента образования и науки Сургутской администрации Анна Николаевна Томазова. Она отметила,что «первая Сургутская средняя школа дала возможность поколениям сургутян получать не только фундаментальные знания, но и учиться широко мыслить, строить планы на будущее и осознанно выбирать профессии по интересам. Аркадий Степанович Знаменский сумел воспитать многих сургутян, ставших выдающимися деятелями науки и медицины, техники и искусства».

Интересного и душевного экскурса в историю сургутского образования пожелала читателям альманаха Председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Любовь Ивановна Андриади.

Все они поблагодарили за титанический труд по сбору информации для альманаха его автора-составителя, заведующую музеем истории народного образования Антонину Ивановну Маслакову.

На протяжении почти сорока лет Сургутский музей народного образования собирает уникальные сведения и документы, образующие фонды, достойные общественного внимания и отражающие историю образования города Сургута, Сургутского района и других регионов страны.

… На экране, установленном в зале, появляется «наполнение» альманаха. Редкие фотографии, архивные документы, воспоминания учителей, учеников, родственников, краткое описание жизненного пути.

-Раритетным документом является свидетельство об окончании средней школы Ивана Герасимовича Самоловова, - комментирует Антонина Ивановна Маслакова.

Воспоминания о первом выпуске Сургутской средней школы полно и ярко описала в альманахе Ия Ефимовна Тержевик, в девичестве Конева: «… В июне 1938 года все десятиклассники успешно сдали выпускные экзамены. После экзаменов наш классный руководитель Анна Андреевна Знаменская собирала нас по очереди, сначала девочек, потом мальчиков, и как бы давала путевку в жизнь, напутствовала беречь девичью честь, не обольщаться комплиментами мужчин, помнить об опасности случайных связей.

21 июня был выпускной вечер. Нам выдали обычные табели с оценками за 10-й класс (бланков аттестатов не было), и начался концерт. Программа была обширной, помню, что я танцевала под «Венгерскую рапсодию» Листа, которую исполнял наш струнный оркестр. Готовила этот таец супруга одного из учителей младших классов, бывшая балерина. После окончания вечера все пошли гулять и бодрствовали до рассвета. Было очень хорошо и грустно от того, что наступил конец нашего беззаботного отрочества, а впереди была неизвестность…».

Сургутская средняя школа размещалась в двух купеческих домах, названных в народе «красной» и «белой» школой.

Как же сложились судьбы первых 13 выпускников Сургутской средней школы? Шестеро поехали в Томск поступать в институты. Зина Силина, Ия Конева, Толя Попов и Ваня Самоловов – в индустриальный. Слава Рысев и Даня Южаков – в медицинский. Все успешно сдали экзамены и были зачислены. Владя Кошкарова и Нина Панкина поступили в Омский педагогический. Нина Куйвышева, Ира Менщикова, Аня Ружинская и Саша Туполев поехали на дальние стойбища учителями начальных классов, предварительно окончив двухмесячные курсы в Омске. Курсы по подготовке учителей в Омском институте повышения квалификации педагогических кадров окончила и Феша Бесперстова. Способной, трудолюбивой девушке не суждено было получить высшее педагогическое образование. О своей маме рассказала ее дочь Вера Ивановна Трифонова: «Моя мама – Бесперстова Феоктиста Георгиевна, по мужу Тояркова, всю жизнь вспоминала своих учителей. Вспоминала с благодарностью, любовью, уважением. Ей даже часто снились сны на школьную тему. Вот, например, будто бы она сдает экзамен по физике. Берет билет, читает вопросы и понимает, что ничего не помнит и ничего не знает. Легкое прикосновение руки учителя Аркадия Степановича Знаменского на ее плече: «А ты не спеши, подумай»… И все становится на свои места.

Мама окончила школу почти в 20 лет не потому, что была нерадивой ученицей, а в силу бедности – ни одежды, ни обуви. А после 1921 года семья стала бедняцкой, так как глава семьи погиб. Обоз, который сопровождал Георгий Ерастович, был разгромлен в районе Зенково какими-то лихими вооруженными людьми. В обозе были продукты для жителей Сургута, он двигался из Тобольска. В Сургут пришли лошади с мертвыми телами.

В этом же 1921 году бабушка похоронила своего младшего брата, 18-летний красноармеец Егор Силин был расстрелян вместе с другими активистами.

Моей маме приходилось прерывать учебу, чтобы заработать каких-то денег».

После окончания двухмесячных курсов Феоктиста была направлена в Пимскую начальную школу. Дальнейшая ее жизнь была связана с работой в партийных органах Сургута и Сургутского района.

Не всем удалось окончить учебные заведения. С началом Великой Отечественной войны все парни выпуска 1938 года Сургутской средней школы были мобилизованы. Погиб Ваня Самоловов. Толя Попов и Слава Рысев доучивались уже после окончания войны. За каждым именем – судьба, своя история. Неповторимая. Не так часто случаются вечера, подобные этому – возвышенному и вдохновенному. Все согласились, что презентация прошла на одном дыхании!

Прекрасной рамкой праздничной встречи послужило прочтение стихов о Сургуте наших местных поэтов Ирины Владимировой и Валентина Замятина. Их замечательно исполнили школьники.

Кстати: Педагогический литературно-публицистический альманах «Вдохновение №3» осуществлен при поддержке Сургутской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Это уже третье издание. Два предыдущих альманаха посвящены ветеранам педагогического труда и судьбам учителей города Сургута в советский период.

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