​Цифра. 165 лет назад в Сургуте зрел овес

Летом 1853 года в Сургутском уезде был проведен один из первых опытов хлебопашества. Архивные источники свидетельствуют, что 1 июня есаулом Невзоровым было засеяно ячменем и овсом три десятины земли на берегу Саймы, а в конце августа Невзоров снял урожай – более 20 пудов ячменя и овса. Одобренный успехом, есаул н следующий год засеял пуд озимой ржи. Результат и на этот раз был неплохим – восемь пудов хлеба. За свои успехи в земледельческих опытах Невзоров в 1857 году был удостоен большой серебряной медали Российского Вольного экономического общества.

Попытки привить земледелие на Севере были продолжены юганским священником Тверетиновым и купцом Тетюцким. Им также удавалось получать неплохие урожаи озимых культур и картофеля. Но хлебопашество в XIX веке так и осталось причудой отдельных энтузиастов. В неблагоприятные годы хлеб не успел вызревать. Священник Тверетинов по этому поводу писал: «Здешние крестьяне занимаются большей частью ловлей рыбы неводом и сетью… рыбу сушат, складывают в тюки и зимой отвозят в заштатный город Сургут для продажи».

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