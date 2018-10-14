Как обещала, пишу продолжение к материалу «Нас будут лечить, учить и раскулачивать…».

На факторию прибыла семья ханты Степана Покачева. Лодка его была недалеко от лодки, принадлежащей красному чуму. Хозяин ушел на факторию, а жена развела огонь и начала кипятить чай. Заведующий чумом Иван Худяков с переводчицей Марией подошли к ней. Носок у большого медного чайника отпаялся. Женщина затыкала отверстие тряпкой, но она обгорала. Чтобы напоить семью чаем, надо было кипятит чайник не менее пяти раз. Новый чайник хозяин в то время приобрести не мог: их просто не было в продаже. Через переводчицу Иван Худяков объяснил, что может чайник «вылечить», припаять носок, и он будет как новый. Хозяйка не верила в исцеление, но все же послала сына за мужем. Тот пришел. Через несколько минут носок к чайнику был прочно припаян.Иван взялся за него, зачерпнул воду в Агане и преподнес хозяйке. Изумлённый хозяин начал предлагать Худякову плату и вино. Через переводчицу Иван объяснил Покачеву: «Мы, посланцы Советской власти, обязаны помогать ханты и ненцам, а деньги брать не за что не будем, мы получаем зарплату. А лучшей благодарностью для нас будет, если ваша семья посмотрит живые картинки».

Через несколько минут Иван Худяков уже крутил «Кто – кого». Через переводчицу Покачев попросил повторить ее. На этот раз предложили им «Охоту на волков с окладом». Картина была им более понятной, и они восторженными криками на своем языке все время сопровождали ее.

Через день в красный чум ханты Алексей Покачев привез больную трехлетнюю дочь. Волосы на голове ее представляли сплошную коросту. По обычаям ханты волосы у детей нельзя было стричь. Худяков обещал девочку вылечить, но надо остричь волосы. Родители не решались это сделать без старшего рода и только на следующий день, получив разрешение, привели девочку на лечение. Спустя какое-то время больная начала поправляться. Это был удар по шаману, который не обещал ей жизни.

…Так шаг за шагом красный чум нес в жизнь кочевого народа светлые лучи культурной революции, - писал в отчете с совещания культпросветработников Иван Худяков. – Вскоре к нам стали прибывать больные. Пачками привозили ненцы и ханты свои дробовики и берданы, чтобы «вылечить» их до начала охотничьего промысла. Жители тайги убедились, что Советская власть бескорыстно оказывает им помощь. В красный чум люди обращались по всем вопросам. Молодежь стала учиться. Маша Айваседа была добрым наставником ее…».

За выздоровление людей, за «лечение» ружей и домашней утвари ненцы и хантыпо всему Агану заведующего красным чумом Худякова называли «Ванька-лекарь».

С образованием Ханты-Мансийского округа в декабре 1931 года был создан первый туземный Аганский сельский совет.

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