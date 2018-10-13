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​Ишь расплылась: вся круглехонька

Как определяли пол своего будущего ребенка беременные сургутянки

Фото kakzdravie.com
Фото kakzdravie.com

«Если «брюхо востро, как туясок (берестяной жбан – прим. ред.), то родится парень, а если кругло и плоско, то – девка», - пишет в своем очерке «Поверья и обычаи Сургутского края» Иван Якимович Неклепаев, отбывавший в Сургуте в 1880-х годах шестилетнюю ссылку.

Затем, относительно беременных была еще такая примета: если в это время больше живот болит, это значит, что родится девочка, а если спина – надо ждать мальчика.

«При этом у сургутян существовало такое поверье: когда какая-нибудь женщина мается родами и у ней «шибко» болит спина, то, по мнению сургутян, и все другие беременные парнями женщины тоже чувствуют в это время боль в спине; а если женщина мается девкой, то точно также у всех беременных девками болит в это самое время живот, а беременные парнями ничего не чувствуют. Поэтому, если у какой-либо беременной, еще задолго до родов, заболит живот или спина, то бабки обыкновенно говорят, что «это к роженице», т.е. значит, в это время кто-нибудь и где-нибудь мучится родами», - поясняет Неклепаев.

В древние времена, по словам сургутян, жены переводили свою болезнь при родах на мужей, т.е. в то время, когда жене приходила пора родить, у мужа заболевала спина или живот, и он начинал испытывать все муки роженицы, а жена ходила, как ни в чем не бывало. Это продолжалось до тех пор, пока жена «не опростается», тогда и у мужа прекращались все боли. Но с какого времени и почему женщины утратили этот секрет переводить свою болезнь при родах на мужей – не объясняется.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры


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13 октября 2018 в 11:12, просмотров: 2205, комментариев: 0


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