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​Время собирать камни

Фото из архива И. Захарова. Реконструкция Мемориала Славы. Август 1994 года
Фото из архива И. Захарова. Реконструкция Мемориала Славы. Август 1994 года

Открытие одного из старейших памятников Сургута – Мемориала Славы - состоялось 8 сентября 1968 года. Идея установить монумент принадлежит участнику Великой Отечественной войны Флегонту Яковлевичу Показаньеву. Автор проекта и руководитель работ – фронтовик, художник Сургутского районного Дома культуры Владимир Владимирович Стародумов.

Тогда в центре монумента был установлен бетонный обелиск в память о жертвах кулацкого восстания 1921 года, а по обе стороны от него располагались каменные плиты, на которых были высечены имена сургутян – участников Великой Отечественной войны.

В 1975 году к обелиску была подведена газовая магистраль, зажжен Вечный огонь.

В результате реконструкции 1985 года были снесены ветхие строения для дальнейшего расширения мемориальной площади. Установлено новое освещение.

Летом 1994 года началась большая реконструкция городского мемориала солдатской славы и памяти. Автором проекта стал сургутский архитектор Николай Петрович Мазуренко. Генеральным подрядчиком выступило Управление строительства ГРЭС-2.

Расширялась, одевалась в бетон и мрамор площадь нашей святыни. Благоустраивались подходы к Вечному огню, была установлена стела над старым обелиском. На глазах у всего города преображался и хорошел главный памятник Сургута.

В южной части мемориального комплекса строители установили часовню, сделали подъемы к ней. Выполняя земляные работы, механизаторы вскрыли фундамент старой сургутской церкви – Троицкого собора. Этот фундамент был сделан древними мастерами из кирпича и лиственницы, пролежал под толщей грунта больше 250 лет и хорошо сохранился.

В дни реконструкции к святым камням бывшего собора приходили пожилые сургутяне. Бабушки и дедушки вели там свои тихие разговоры, вспоминали молодость, родителей, друзей. Кто-то брал камни как сувениры на память. А вот коренной сургутянин Владимир Филаретович Щепеткин заложил церковный кирпич в основании новой часовни. При этом подметил: «Старые святые камни могут заинтересовать современную сургутскую церковь, музей, специалиста кирпичного производства, продукция которого, как известно, не отличается особой прочностью. Вот бы перенять опыт и секреты давних мастеров!».

В 2000 году старые мемориальные плиты были заменены новыми, а 9 мая у обелиска торжественно была заложена капсула с землей, привезенная общественной организацией «Поиск» с мест сражений во время Отечественной войны (Новгородской, Ленинградской обл.)

В 2005 году, в канун 60-летия Великой Победы, обновленный мемориальный комплекс украсили два бюста героев Советского Союза – сургутян Ивана Королькова и Тулебая Ажимова в исполнении московских скульпторов. Установили две стелы, посвященные ветеранам трудового фронта и блокадникам Ленинграда, изготовленные екатеринбургскими мастерами.

Площадь у мемориала еще значительно расширили и выложили современной плиткой с гранитными бордюрами, обновили освещение. Память не умирает!

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры


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07 октября 2018 в 11:27, просмотров: 2194, комментариев: 2


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Комментарии:
Маня
не нравится
07 октября 2018 в 11:35
А где фото к статье?
Редакция СИА-ПРЕСС Маня
не нравится
07 октября 2018 в 11:36
По техническим причинам фотография не загрузилась на сайт. В ближайшее время исправим.

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