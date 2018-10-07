​Время собирать камни

Фото из архива И. Захарова. Реконструкция Мемориала Славы. Август 1994 года

Открытие одного из старейших памятников Сургута – Мемориала Славы - состоялось 8 сентября 1968 года. Идея установить монумент принадлежит участнику Великой Отечественной войны Флегонту Яковлевичу Показаньеву. Автор проекта и руководитель работ – фронтовик, художник Сургутского районного Дома культуры Владимир Владимирович Стародумов.

Тогда в центре монумента был установлен бетонный обелиск в память о жертвах кулацкого восстания 1921 года, а по обе стороны от него располагались каменные плиты, на которых были высечены имена сургутян – участников Великой Отечественной войны.

В 1975 году к обелиску была подведена газовая магистраль, зажжен Вечный огонь.

В результате реконструкции 1985 года были снесены ветхие строения для дальнейшего расширения мемориальной площади. Установлено новое освещение.

Летом 1994 года началась большая реконструкция городского мемориала солдатской славы и памяти. Автором проекта стал сургутский архитектор Николай Петрович Мазуренко. Генеральным подрядчиком выступило Управление строительства ГРЭС-2.

Расширялась, одевалась в бетон и мрамор площадь нашей святыни. Благоустраивались подходы к Вечному огню, была установлена стела над старым обелиском. На глазах у всего города преображался и хорошел главный памятник Сургута.

В южной части мемориального комплекса строители установили часовню, сделали подъемы к ней. Выполняя земляные работы, механизаторы вскрыли фундамент старой сургутской церкви – Троицкого собора. Этот фундамент был сделан древними мастерами из кирпича и лиственницы, пролежал под толщей грунта больше 250 лет и хорошо сохранился.

В дни реконструкции к святым камням бывшего собора приходили пожилые сургутяне. Бабушки и дедушки вели там свои тихие разговоры, вспоминали молодость, родителей, друзей. Кто-то брал камни как сувениры на память. А вот коренной сургутянин Владимир Филаретович Щепеткин заложил церковный кирпич в основании новой часовни. При этом подметил: «Старые святые камни могут заинтересовать современную сургутскую церковь, музей, специалиста кирпичного производства, продукция которого, как известно, не отличается особой прочностью. Вот бы перенять опыт и секреты давних мастеров!».

В 2000 году старые мемориальные плиты были заменены новыми, а 9 мая у обелиска торжественно была заложена капсула с землей, привезенная общественной организацией «Поиск» с мест сражений во время Отечественной войны (Новгородской, Ленинградской обл.)

В 2005 году, в канун 60-летия Великой Победы, обновленный мемориальный комплекс украсили два бюста героев Советского Союза – сургутян Ивана Королькова и Тулебая Ажимова в исполнении московских скульпторов. Установили две стелы, посвященные ветеранам трудового фронта и блокадникам Ленинграда, изготовленные екатеринбургскими мастерами.

Площадь у мемориала еще значительно расширили и выложили современной плиткой с гранитными бордюрами, обновили освещение. Память не умирает!

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры