​Географический словарь. Ляминский сор – целое море воды

Лямино – деревня на правой стороне Оби, в устье реки Лямин, рядом знаменитый Ляминский сор. В прошлом центральная усадьба колхоза «Красный рыбак». Рыболовство, пушной промысел, звероферма, огородничество. В 70-е и 80-е годы находилось РЭБ флота геологов. В настоящее время – центр вновь созданного сельсовета со всеми образовательными и обслуживающими население учреждениями. Вокруг богатые угодья. Пристань.

Лямин – река, правый приток Оби. Судоходна, лесосплав. Длина 280 километров. В вершине сливаются вместе Лямин-1, Лямин-2, Лямин-3. По пути следования подпитывается многочисленными большими и малыми речками, стоками из болот и заливных соров (пойменное луговое пространство, весной затапливаемое водой). В устье образует огромный Ляминский сор – целое море воды.

На всем протяжении реки живут люди – рыбаки и охотники, коренное население нашего края. В настоящее время в бассейне реки Лямин открыты и эксплуатируются месторождения нефти и газа.

Лянтор – город районного подчинения на берегу реки Пим, при впадении в нее небольшой речки Вачим-Яун. 130 километров от Сургута. Поблизости озеро Лянтор (светлое или голубое озеро). Возник в начале 80-х годов в связи с открытием крупных месторождений нефти. Поселок, рабочий поселок. Статус города получил 18 мая 1992 года. Базовое предприятие НГДУ «Лянторнефть» акционерного общества «Сургутнефтегаз». Созданы все условия для работы и отдыха горожан. Лянтор продолжает развиваться и расти. Достопримечательность города – хантыйский этнографический музей, открытый в 1989 году.

Охотничьи и рыболовные угодья теперь оказались в трудном положении. Животный и растительный мир отступает.

Мягияс – протока, берущая начало с Юганской Оби, юго-западнее села Тундрино. Через целую систему соров, вдоль осиновых, черемуховых грив течет на юго-восток. Соединившись с другими водоемами, впадает в протоку Большую, та в свою очередь соединяется с протокой Горной. Но это уже теперь не Сургутский район.

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