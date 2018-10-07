16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  69,4706   EUR  79,4605  

​Географический словарь. Ляминский сор – целое море воды

Фото puzoterok.net. Лямин – правый приток Оби
Фото puzoterok.net. Лямин – правый приток Оби

Лямино – деревня на правой стороне Оби, в устье реки Лямин, рядом знаменитый Ляминский сор. В прошлом центральная усадьба колхоза «Красный рыбак». Рыболовство, пушной промысел, звероферма, огородничество. В 70-е и 80-е годы находилось РЭБ флота геологов. В настоящее время – центр вновь созданного сельсовета со всеми образовательными и обслуживающими население учреждениями. Вокруг богатые угодья. Пристань.

Лямин – река, правый приток Оби. Судоходна, лесосплав. Длина 280 километров. В вершине сливаются вместе Лямин-1, Лямин-2, Лямин-3. По пути следования подпитывается многочисленными большими и малыми речками, стоками из болот и заливных соров (пойменное луговое пространство, весной затапливаемое водой). В устье образует огромный Ляминский сор – целое море воды.

На всем протяжении реки живут люди – рыбаки и охотники, коренное население нашего края. В настоящее время в бассейне реки Лямин открыты и эксплуатируются месторождения нефти и газа.

Лянтор – город районного подчинения на берегу реки Пим, при впадении в нее небольшой речки Вачим-Яун. 130 километров от Сургута. Поблизости озеро Лянтор (светлое или голубое озеро). Возник в начале 80-х годов в связи с открытием крупных месторождений нефти. Поселок, рабочий поселок. Статус города получил 18 мая 1992 года. Базовое предприятие НГДУ «Лянторнефть» акционерного общества «Сургутнефтегаз». Созданы все условия для работы и отдыха горожан. Лянтор продолжает развиваться и расти. Достопримечательность города – хантыйский этнографический музей, открытый в 1989 году.

Охотничьи и рыболовные угодья теперь оказались в трудном положении. Животный и растительный мир отступает.

Мягияс – протока, берущая начало с Юганской Оби, юго-западнее села Тундрино. Через целую систему соров, вдоль осиновых, черемуховых грив течет на юго-восток. Соединившись с другими водоемами, впадает в протоку Большую, та в свою очередь соединяется с протокой Горной. Но это уже теперь не Сургутский район.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

07 октября 2018 в 10:26, просмотров: 2174, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Медали года. ​Без герба и флага

Медали года. ​Без герба и флага

Российские спортсмены всё-таки выступали на Олимпиаде, хотя и без национальной символики. В итоге, у нас 17 медалей
Константин Шперлинг Сегодня в 14:04
212 0
Бой года. Скандальная победа

Бой года. Скандальная победа
Россиянин Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе
Константин Шперлинг Сегодня в 10:02
351 0
​Почин года. Сургут принял Кубок мира по водному поло

​Почин года. Сургут принял Кубок мира по водному поло
Побороться за первое место приехали представители восьми стран. Трибуны были переполнены
Константин Шперлинг 05 января в 12:45
691 1
​Чемпионат года. Такого не ожидал никто

​Чемпионат года. Такого не ожидал никто

Сборная России по футболу впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ
Константин Шперлинг 05 января в 10:07
708 1
​Нападения года. Тревожный звонок

​Нападения года. Тревожный звонок
В 2018 году в учебных заведениях страны произошел ряд нападений на учащихся
Лилия Сулейманова 28 декабря 2018 в 16:52
843 0
​Трагедия года. Слезами не потушишь

​Трагедия года. Слезами не потушишь
В кемеровском торговом центре на пожаре погибли 60 человек
Лилия Сулейманова 04 января в 13:21
926 5
ЧП года. Младенец в мусорке, убийство в бутике

ЧП года. Младенец в мусорке, убийство в бутике
В минувшем году в Сургуте произошло несколько резонансных ЧП
Лилия Сулейманова 04 января в 10:05
828 1
Потери года

Потери года
Кто покинул нас в 2018 году
Лилия Сулейманова 03 января в 15:55
1070 8
​Спасение года. Из лап смерти

​Спасение года. Из лап смерти
Сургутяне создали приют для животных, чтобы спасать попадающих в отлов собак
Лилия Сулейманова 03 января в 12:13
982 0
​Визиты года. К нам едет…

​Визиты года. К нам едет…
Кто и зачем посетил Югру в 2018-м
Лилия Сулейманова 03 января в 11:31
845 1
Дума года. Кризис в отношениях

Дума года. Кризис в отношениях
В 2018 году сургутская дума все меньше понимала, чего хотят чиновники
Артем Мазнев 02 января в 12:22
908 0
​Валерий Салахов: «Родители сами не знают, что делать с ребенком, и свое неумение перекладывают на других»

​Валерий Салахов: «Родители сами не знают, что делать с ребенком, и свое неумение перекладывают на других»
Заслуженный учитель России, депутат думы Югры — о пятидневке, детских садах и профильном образовании
Анастасия Якупова 01 января в 18:40
991 0
Рады вас видеть!

Рады вас видеть!
Кино, о котором в 2018 году говорили все
Надежда Макаренко 01 января в 15:41
714 1
​Нахрюкать удачу // ГОРОСКОП

​Нахрюкать удачу // ГОРОСКОП
Кому грядущий год подложит свинью
Редакция СИА-ПРЕСС 01 января в 09:56
886 3
​Редакция информационного портала siapress.ru поздравляет сургутян с наступающим Новым годом!

​Редакция информационного портала siapress.ru поздравляет сургутян с наступающим Новым годом!
Редакция СИА-ПРЕСС 31 декабря 2018 в 18:36
808 0
Пусть ваши замыслы станут реальностью, а добрые дела будут приносить пользу людям и родному краю

Пусть ваши замыслы станут реальностью, а добрые дела будут приносить пользу людям и родному краю
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 31 декабря 2018 в 16:26
864 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: -
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика