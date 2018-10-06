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​«Нас будут лечить, учить и раскулачивать…»

Фото trksever.ru
Фото trksever.ru

Красный чум (своеобразная изба-читальня, снабженная медикаментами, кино и радиоаппаратами, набором слесарных инструментов и прочим) впервые появился на Агане Сургутского района в конце 1929 года. Он был создан Тобольским окружным отделом народного образования и был в подчинении окружного комитета Севера при президиуме окрисполкома. Оснащение и оборудование красного чума состояло из кинопередвижки (немой), медпункта, слесарно-кузнечного инвентаря, теплой палатки, предметов охоты, рыбной ловли, литературы. Позднее была куплена большая крытая лодка-каюк.

В Сургут из Тобольска с частью оборудования красного чума Иван Худяков приехал в начале 1930 года. Кроме заведующего в штате были предусмотрены массовик-переводчик, акушерка, слесарь-кузнец и киномеханик. До выезда в Аган руководством Сургутского района было предложено провести разъяснительную работу среди ханты, живущих на Салыме.

Прибыв в юрты Совкунины, работники чума увидели в жилищах невероятную грязь. Это так испугало акушерку Елену Венгерскую, что она отказалась работать в красном чуме и вернулась в Сургут. Пришлось Ивану Худякову выполнять работу не только заведующего, но и медицинского работника (он имел диплом ротного фельдшера). Был он и киномехаником. И кузнечно-слесарные работы пришлось взять на себя. Итак, вместе с переводчицей-ненкой, студенткой Ленинградского института народов Севера Марией Айваседа, знающую хантыйскую разговорную речь, приступили к делу.

«На место основной работы на Аган мы прибыли в июле 1931 года, - писал Иван Худяков в отчете с совещания культпросветработников Севера. - Аган – глухой угол, и влияние кулаков и шаманов было исключительно сильным. Еще до нашего приезда, как мы потом узнали, шаманы пугали народ: «Нас будут лечить, учить и раскулачивать, не ходите в чум…».

Неделю пробыл наш красный чум в юртах Интлетовых, но ни один ненец и ханты к нам не обратился ни с какой просьбой, хотя они ежедневно прибывали на эту факторию целыми семьями. Все шесть кинокартин просмотрели работники фактории. На наши приглашения смотреть кино жители тайги категорически отказывались, уклонялись от разговоров. Однако настойчивой Марии Айваседа все же удалось узнать от ханты Николая Покачева, что они боятся «ослепнуть от огня электролампочки, что у них может быть плохо с головой, что лопнет сердце от машины…».

Жизнь подсказала Ивану и Марии, что привлекать таежных людей в красный чум надо наглядными примерами. Вскоре такой случай представился. Но об этом – в следующий раз.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры


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06 октября 2018 в 11:13, просмотров: 2186, комментариев: 0


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