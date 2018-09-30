​Ноги нужно обойти!

Еще задолго до наступления родов, сургутянки уже принимали некоторые меры предосторожности как для сохранения своей собственной жизни в период беременности и во время родов, так и, главным образом, для сбережения в целости своего будущего ребенка.

Что воспрещалось делать беременным женщинам, пишет в своем очерке «Поверья и обычаи Сургутского края» Иван Якимович Неклепаев, отбывавший в Сургуте в 1880-х годах шестилетнюю ссылку.

Женщинам в интересном положении, прежде всего, воспрещалось ходить в лес за ягодами или еще зачем: может съесть медведь, который всегда «зарится» на беременных.

Далее, таким женщинам воспрещалось перешагивать через оглоблю, голик (веник из голых прутьев) или собаку, а равно и пинать собаку ногой, - у ребенка может образоваться «кучерга», то есть, будет болеть спина и гнуться назад.

Также нельзя переходить через ноги беременной женщины; если например, она сидит, вытянув ноги, их нужно обойти, или она сама должна убрать их с дороги.

Точно также запрещалось беременным садиться на порог.

Наконец, беременным нельзя быть у покойника: ребенок умрет в утробе, и также нельзя быть свахой – по той же причине.

За месяц или за два перед родами, приблизительное время которых здесь было известно всем женщинам, приглашалась бабка, которая правила у беременной живот. С этого раза бабка начинала все чаще и чаще наведываться, править живот и вообще следить за нормальным течением беременности. Это называлось у сургутян «жданки», когда бабка ждала разрешения кого-либо от бремени. В это же время сургутянки старались определить по своим признакам, кто родится: мальчик или девочка. Но об этом – в следующий раз.

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