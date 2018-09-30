​Не всадникам надо ставить памятник, а гребцам

В конце 90-х одна из местных газет познакомила читателей с проектом памятника основателям нашего города. Два всадника, словно по ковровой дорожке въезжают на юбилейную площадь из распахнутых кем-то ворот. Был назван и автор монументального сооружения – ленинградский скульптор Алексей Архипов.

Резонанс на публикацию не заставил долго ждать. Уже в следующем номере издания появилась статья известного журналиста и краеведа Ивана Захарова.

- По моему мнению, это очень добрый человек со спокойным характером и благородными устремлениями. Я такой вывод сделал потому, что он очень любит животных. А тот, кто с уважением относится к братьям нашим меньшим, не может быть плохим, грубым, сердитым или злым.

На созданной тем же Архиповым юбилейной медали в честь 400-летия Сургута запечатлено четыре лошади, семь собак, две из которых атакуют медведя. Это ли не уважительное отношение к животному миру?

Конечно, домашние животные, и прежде всего кони, заслуживают всяческого внимания со стороны творческой интеллигенции. На протяжении веков лошади верно служат человеку. Неповторимая красота их, совершенство и сила воспеты во многих странах мира, лики и образы их отлиты в бронзу и золото. В том же Ленинграде, где живет Алексей Архипов, множество мраморных, гранитных, чугунных коней. В вечном движении замер на берегу Невы Медный всадник. Прекрасны кони, слов нет. Их скульптуры, наверняка, украсили бы и наш город. Но, к сожалению, к основанию нашего края они не имеют никакого отношения. Первые русские люди, заложившие Сургут в 1593 году, приехали в наши края не на лошадях, а в стругах и больших лодках-ладьях. Ибо другого пути сюда не было ни в конце 16-го века, ни во многие последующие десятилетия. Наш древний болотистый, речной да озерный край для лошадок в летнюю пору был непроходим. А зимой гужевым транспортом сюда и вовсе не доедешь. Глубокие снега, лютая стужа, свирепые метели, бездорожье, на многие сотни верст ни единого огонька.

Нет, не на лошадей надо садить основателей нашего города Матвея Львова и Михаила Волконского, а в гранитную лодку-ладью. Примерно в такую же, в которой столетие стоит русский император Петр Великий на пьедестале в одном из нидерландских городов. Такой памятник будет отвечать исторической действительности, и он украсит юбилейную площадь города. Не всадники, гребцы основали Сургут.

В итоге скульпторы «Международного центра культуры» Леонид Аристов, Марлен Цхададзе, а также Антон Иванов создали то, что имеем – люди на постаменте.

В ближайшие годы местные власти планируют существенно расширить территорию памятного места. В задумках Сургутской администрации воплотить в реальность первоначальный проект мемориала, от которого в свое время отказались из-за нехватки средств.

Постамент станет частью большого комплекса. Но пока все остается лишь на бумаге и ждет финансирования.

- К этому памятнику должны были быть подземные галереи, которые выходили бы на эту круглую площадку. В четырех подземных переходах должен быть размещен настоящий музей истории города, - говорит директор филармонии, бывший заместитель главы администрации Сургута Яков Черняк.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры