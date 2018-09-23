​Такие старые слова. Сидит в углу – натутуршился!

НатакАться – обрести удачную, желанную находку; наткнуться, наскочить, набрести. «Натакался на поляну, сплошь заросшую брусникой».

НатАптывать (ноги, обувь)- пачкать при ходьбе по грязи; переходить с чистого пола на грязный и обратно, перенося подошвами грязь. «Означились порубленные, истюканные половицы возле печи, щепьё, натоптанная пыль и грязь…»

НатрудИть – довести до болезненного состояния тяжелой работой. «Рука прямо отламывается, натрудила с непривычки».

НатрЫжный – назойливый, надоедливый.

НатутУршиться – нахохлиться, молчаливо выражать недовольство одним внешним видом. «Чем вы его разобидели? Видишь, сидит в углу целый вечер – натутуршился!»

НатЯгивает – увеличивается облачность, хмурится, близится ненастье. «Натягивает с утра – видать, к дождю».

На умЕ вертится – смутно вспоминается, но никак не выскажется.

НахмУриваться (о погоде)- становиться пасмурной. «Опять нахмуривается, не было бы дождя».

На ходУ подмётки рвёт – о большой энергии, удали в каком-либо действии. Аналог: «На ходу дыру вертит».

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