​Первые восприятия живой классики

«Благодаря Аркадию Степановичу многие сургутяне получили первые в своей жизни впечатления от восприятия живой музыки… Трудно переоценить вклад А.С. Знаменского в культурную жизнь старого Сургута», - писал в своих воспоминаниях известный югорский краевед и ученик Знаменского Валерий Белобородов.

Известно, что при непосредственном участии народного просветителя Аркадия Знаменского в 1958 году в Сургуте начала действовать детская музыкальная школа.

Но знаменательное событие в культурной жизни Сургута, а именно – официальное открытие музыкальной школы № 1 - состоялось 1 сентября 1960 года. Располагалась она на улице Просвещения (бывшей Казачьей) в красивейшем доме № 10, принадлежавшем в конце XIX века крупному рыбопромышленнику, купцу Ивану Ивановичу Тетюцкому. В 1920-1921 годах там заседал уездный комитет РКП(б), а большую часть истории – школа, сначала общеобразовательная (в народе ее называли «белой» школой), а затем музыкальная. И когда безжалостно рушили и жгли весь старый Сургут, в пламя попал и этот деревянный памятник зодчества.

Первым директором музыкальной школы стал Николай Николаевич Гнусин. В школу записалось тогда сразу 47 человек! В 1961-1962 учебных годах количество их увеличилось до 60. Обучались не только дети, но и их родители: по настоянию взрослых здесь было открыто вечернее отделение. Работники детских учреждений, медики, люди других профессий шли сюда, чтобы окунуться в мир звуков, научиться понимать музыку и красиво ее исполнять. К примеру, в 1963 году по классу фортепиано учились более 70 человек. Кроме того, в классе баяна и скрипки занимались еще 66 учеников. И уже к середине 60-х годов для сургутян стало привычным встречать на улицах ребят и взрослых с нотными папками в руках, а на праздничных концертах слушать чарующие мелодии Чайковского и Грига, Шостаковича и Рахманинова, исполняемые воспитанниками Сургутской музыкальной школы.

Надо отметить, что наряду с открытием музыкальной школы был создан ее филиал при Сургутском национальном интернате. Величайшие творения композиторов-классиков, труды советских и зарубежных композиторов стали достоянием малых народностей Севера – ханты, манси, ненцев. Вместе с другими учащимися музыкальной школы они повторяли гаммы и арпеджио, разучивали прелюдии Баха, Глинки, Генделя и других композиторов, ранее недоступных для детей Севера.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры