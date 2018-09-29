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​Закон – совершенствование

Фото А. Мясникова. Сургут строится
Фото А. Мясникова. Сургут строится

Дорожные плиты, сваи под основания фундаментов, ригеля, оконные и дверные блоки, перемычки – вот далеко не полный перечень продукции, которую вырабатывали цеха комбината производственных предприятий треста «Сургутгазстрой». Но коллектив постоянно совершенствовал выпуск строительных материалов. В 1970 году бригада Анатолия Кузьмина освоила и успешно наладила производство железобетонных балок, которые использовались на сооружении комбината стройиндустрии. Она освоила производство плит тяжелой конструкции, которые были применены на перекрытиях крупнопанельных жилых домов, а также промышленных зданий.

Другая бригада цеха железобетонных изделий, возглавляемая Виктором Ульшиным, освоила выпуск керамзитобетонных стеновых панелей новой конструкции, предназначенных для строительства детского сада в Сургуте.

«На нашем предприятии вступила в строй также пропарочная камера, - рапортовал в октябре 1970 года мастер комбината производственных предприятий треста «Сургутгазстрой» товарищ Черемнов. – С вводом ее в эксплуатацию ригеля, сваи, балки, блоки и другие изделия приобретут высокую прочность и надежность. Здесь хорошо трудится звено Михаила Сотникова. Соревнуясь, коллектив систематически выполняет сменную норму на 115-120 процентов».

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры


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29 сентября в 10:44, просмотров: 2241, комментариев: 2


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Комментарии:
Ринат Кадыров
не нравится
30 сентября в 08:45
как будто кусок из настоящей публикации вырвали. Посыл то в чем?
Сергей Б
не нравится
30 сентября в 16:08
Продолжение будет, во что трансформировался «Сургутгазстрой» после перестройки и что сейчас строит?

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