​Закон – совершенствование

Дорожные плиты, сваи под основания фундаментов, ригеля, оконные и дверные блоки, перемычки – вот далеко не полный перечень продукции, которую вырабатывали цеха комбината производственных предприятий треста «Сургутгазстрой». Но коллектив постоянно совершенствовал выпуск строительных материалов. В 1970 году бригада Анатолия Кузьмина освоила и успешно наладила производство железобетонных балок, которые использовались на сооружении комбината стройиндустрии. Она освоила производство плит тяжелой конструкции, которые были применены на перекрытиях крупнопанельных жилых домов, а также промышленных зданий.

Другая бригада цеха железобетонных изделий, возглавляемая Виктором Ульшиным, освоила выпуск керамзитобетонных стеновых панелей новой конструкции, предназначенных для строительства детского сада в Сургуте.

«На нашем предприятии вступила в строй также пропарочная камера, - рапортовал в октябре 1970 года мастер комбината производственных предприятий треста «Сургутгазстрой» товарищ Черемнов. – С вводом ее в эксплуатацию ригеля, сваи, балки, блоки и другие изделия приобретут высокую прочность и надежность. Здесь хорошо трудится звено Михаила Сотникова. Соревнуясь, коллектив систематически выполняет сменную норму на 115-120 процентов».

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