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​Есть даже патефон с пластинками!

Фото ok.ru
Фото ok.ru

Ларломкины – самый южный населённый пункт Сургутского района. Там же находится озеро с одноименным названием. Раньше, чтобы добраться до него летом по воде, требовалась целая неделя, не меньше. А в декабре 1962 года вертолет доставил заведующего Сургутским районо Андрея Сибирцева и председателя Угутского сельского совета Олега Волкова всего за два с половиной часа. Прибыть «больших начальников» вынудил вопрос об улучшении обслуживания населения.

… На живописном берегу приземистые домики. Здесь живут сейчас охотники Тайлаковского отделения промхоза. Четыре семьи, трудолюбивые и дружные. Все 16 обитателей домиков с утра до вечера за работой. Мужчины промышляют, женщины и дети постарше обрабатывают добычу мужчин – пушнину, заготавливают дрова. Даже самые маленькие не сидят без дела, изумительно орудуют ножом, делая макеты лодок, катеров, самолетов.

В каждом доме уют и чистота. В доме Николая Петровича Курломкина потолок покрашен белилами, на окнах шторы, есть даже патефон с набором пластинок с советскими песнями. Между прочим. в каждом доме умывальник… А какой вкусный хлеб выпекают здесь хозяйки в глиняной печи, вроде русской, которая стоит прямо на улице!

И трудовые дела у охотников совсем неплохи. Только в ноябре 1962-го они вшестером добыли 128 соболей, 75 ондатр, 387 белок. А ведь мужчины еще занимаются и рыбной ловлей. А сколько времени уходит, чтобы сдать добытую пушнину в Тайлаково и привезти оттуда продукты. Путь немалый – почти сто километров. Только недавно вернулся из Тайлаково Кирилл Афанасьевич Курломкин. 36 соболей и 37 белок брал с собой охотник, а оттуда привез мешок муки, другие продукты и боеприпасы. Все это на себе. А ведь Кирилл Афанасьевич совсем не молодой человек, – 65 уже отпраздновал.

На такие «путешествия» в Тайлаково шесть охотников затратили в общей сложности больше сорока пяти дней. Сколько драгоценного времени упущено! Сколько пушнины можно было добыть за это время.

Вот, к примеру, Илья Потапович Ларломкин только с 8 по 21 ноября добыл 20 соболей, 107 белок и 32 ондатры. Словом, если бы заготовители позаботились о приеме пушнины непосредственно в Ларломкино, здешние охотники могли бы добыть «мягкого золота» еще не на одну тысячу рублей.

11 дней потерял Илья Потапович Ларломкин, чтобы сдать пушнину в Тайлаково. Принес с собой продукты, а жена спрашивает: «Где обещанная шаль? Почему не купил синего сукна и ниток? Почему забыл иглы для патефона?» Не стал объяснять ей Илья Потапович, что ничего этого в продаже в Тайлаково нет: все равно не поверит.

Недовольны охотники работой продавца Лопканова. Крупную дробь, предназначавшуюся промысловикам, он продал буровикам, а нитками и шалями торгует из-под прилавка. Прощелыга такой!

Женщины сетуют на медицинское обслуживание, обижаются рыбаки и на работников культуры. Давно не приезжал сюда Красный чум. Года два назад в каждой семье были радиоприемники, но кончилось питание, и сейчас они бездействуют. С мая не доставляются пенсии Николаю Дмитриевичу и Пелагее Потаповне Каймысовым.

Все эти недостатки в организации труда охотников, их торговом и культурно-бытовом обслуживании, безусловно, мешали освоению природных богатств нашего Севера. На взгляд сургутских районных руководителей, речь шла не о том, чтобы переселить людей, которые здесь находятся, в какое-то другое место, а о том, чтобы создать им лучшие условия труда. Места здесь богатейшие: табуны диких оленей, лоси, соболь, выдра, ондатра. Обилие рыбы, дичи, ягод, грибов, кедровых орехов. Ведь в 1953-1955 годах в озере Ларломкино добывалось по 50 тонн рыбы!

Фото из архива В. Федотова Глухариное токовище. Тайлаковская площадь – месторождение в заповедной зоне

Теперь уже трудно сказать, как долго еще промышляли тайлаковские охотники на озере Ларломкино, были ли созданы комплексные передвижные учреждения по типу Красных чумов, которые бы наряду с культурным обслуживанием людей занимались доставкой почты, снабжением охотников товарами и продуктами питания.

Известно одно: в 1964 году в 35 километрах от озера Ларломкино было открыто Тайлаковское нефтяное месторождение. Однако тогда в силу несовершенства техники и технологий добраться до «большой нефти» не получилось. Разработка Тайлаковского месторождения началась в 2004 году.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры


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22 сентября в 10:25, просмотров: 2382, комментариев: 0


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