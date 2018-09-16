​Народ вне времени

В материальной и духовной культуре ханты сохранились до настоящего времени черты, представляющие исключительный интерес для науки. Такими уникальными особенностями занимаются этнографы, лингвисты, психологи. Предмет исследования участника международного конгресса угроведов в Будапеште Владислава Михайловича Кулемзина – язык, быт, обычаи обских ханты.

- Для примера возьмем хотя бы способы ориентации ханты-охотников, - пишет Кулемзин. – Можно только поражаться их способностью ориентироваться в тайге. Даже в том случае, когда охотника застают ночь, буран, которые исключают всякую видимость (тем более, если ему приходилось петлять по следу зверя), все равно охотник выйдет точно к своей избушке. Дело не только в том, что ханты обладают так называемой навигационной и локомоторной памятью. Навигационная память позволяет из всех отрезков зигзагов пройденного пути выбрать равнодействующую прямую.

Локомоторная же память, напротив, позволяет повторить в точности пройденный путь. Кстати сказать, что потомственные горожане эти два вида памяти в значительной степени утеряли, поэтому они, заняв место в купе железнодорожного вагона, вдруг «обнаруживают», что поезд идет в обратном направлении.

Кулемзин считает, что способу ориентации ханты, кроме того, помогают и особенности их языка, приспособленного к нуждам практической деятельности. Это выражается в том, что названия рек, озер и других географических объектов отражают самую характерную особенность должного объекта. У них нет названий, которые не имели бы какой-то смысловой нагрузки. (Загляните хотя-бы в Географический словарь Сургутского района и вы убедитесь в этом).

- Предположим, что охотник заблудился и вышел на берег реки, где следов колонка больше, чем в каком-либо другом месте. Он представляет географию данной местности и делает ряд логических умозаключений, что его жилище находится на восток от верховья этом реки.

В языке много и других интересных особенностей, например, пять видов форм прошедшего времени. Возникает вопрос: есть ли в этом необходимость?

Ученые полагают, что разгадка этого явления состоит в том, что у ханты как и у многих других сибирских народов-охотников, отсутствуют условные отрезки времени, как секунда, минута и т.д. На нашем русском языке мы можем следующим образом сообщать о прошедшем событии: полтора часа назад недалеко от нашего жилища прошел зверь. В этом выражении говорящего сообщается через временный показатель о том, что зверя еще можно догнать. При отсутствии условного отрезка времени (в данном случае полтора часа) говорящий ханты употребляет ту форму прошедшего времени, которая означает, что события произошли не слишком давно.

Надо сказать, что в настоящее время ханты хорошо владеют русским языком, но если речь идет об охоте, то они пользуются своим родным языком. По их мнению, охотничью ситуацию, точнее можно передать именно на хантыйском языке.

Может быть это и так. Ведь в их языке нет абстрактных терминов, и многие предметы характеризуются относительно. Например, ярко-зеленый цвет называется цветом свежей травы, светло-бурый цвет – цветом сухого песка. Видимо, в их языке, отражающем быт охотников-рыболовов, не было надобности в абстрактных терминах.

Особенности языка были в прошлом для ряда ученых поводом считать, что коль в лексиконе ханты нет терминов для обозначения цветов, значит они не способны воспринимать цветовую гамму. Этим якобы дополнительно подтверждалась ложная теория о делении народов на низших и высших. Ученые на основании большого материала опровергли такую точку зрения.

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