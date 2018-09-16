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​Очаги загрязнения – на учете!

Фото из архива И. Захарова
Фото из архива И. Захарова

В 1969 году по окончании таяния снега исполнительный комитет Сургутского городского Совета депутатов трудящихся в очередной раз провел месячник по охране водоемов и рыбных богатств. В первых числах июня были подведены первые итоги месячника. В решении отмечалось, что теперь в городе взяты на учет основные очаги загрязнения поверхностных вод, определены размеры загрязнения.

«Плохо осуществляет свои мероприятия Сургутский речной порт. Здесь в стадии разработки находится план оборудования нефтебункеровочных станций. Отпущенные средства на оборудование трех судов системой закрытой бункеровки для сбора подсланевых вод и обработанных масел еще не освоены.

Мало внимания уделяют охране водоемов Сургутский рыбокомбинат, управление механизации № 3 и РЭБ флота Главтюменьнефтегаза», - говорится в решении.

В принятом постановлении исполком горсовета отметил недисциплинированность руководителей этих организаций: Серова, Тарасенко, Чернышева, Сидорова. И обязал их принять меры к безусловному выполнению постановления по охране водоемов и рыбных богатств.

Санэпидстанции, инспекции рыбоохраны, группе Северо-Уральской бассейновой инспекции предложено усилить контроль и повысить требования к руководителям предприятий за соблюдением правил охраны водоемов от загрязнения сточными водами.

Читая это постановление почти вековой давности, так и хочется возвратиться в дни нынешние. Хотя бы относительно водоема, протекающего в центре нашего города. Уже более десятка лет «кричим» со страниц «Нового Города»: «Почистите Сайму!». Инициативная группа сургутян неоднократно обращались лично к руководителям и депутатам, а в 2015 году писали письмо губернатору с просьбой о содействии в решении этой проблемы.

Картинка остается неизменной с начала 2000-х годов

На данное обращение пришел ответ от заместителя губернатора Югры Сергея Полукеева, в котором была отписка такого рода: «… Для предотвращения загрязнения воды от бытового и строительного мусора, растительных остатков, имеющихся на ложе водохранилища, проектом «Обустройство водохранилища на р. Сайма» предусматривается его ежегодная очистка после опорожнения.

Согласно Правилам благоустройства территории города Сургута, утвержденным решением Думы от 20 июня 2013 года № 345-V ДГ, разовая весенняя очистка озелененных территорий общего пользования от мусора и захламленности осуществляется до 30 мая ежегодно.

Санитарную очистку береговых полос водного объекта, территорий общего пользования в границах зоны ответственности муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», планируется осуществить в весенний период до 30 мая 2015 года. В летний период санитарная очистка указанной территории производится регулярно…»

Бред, и вранье чистой воды. Никогда не «осуществляется» и не «производится».

По неофициальным данным, последний раз водоем в районе Сургутской окружной клинической больницы чистили в 2001 году.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры


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16 сентября в 10:28, просмотров: 2180, комментариев: 2


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
17 сентября в 08:21
Проходят годы, но проблемы остаются.
Маня
не нравится
17 сентября в 08:50
Альберт, в те годы хотя бы обязывали принять меры, усиливали контроль и требовали. А сейчас - хоть заговорись, закричись, запишись!!! Бесполезно! Не слышат и не видят. Одно вранье вокруг.

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