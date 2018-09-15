​Географический словарь. Речка Идола – святилища, где совершаются таинства

Локосовская (Деревенская) – протока, Локосовская курья, Локосовский плавной песок – все эти угодья находятся вблизи села Локосово, с левой стороны Оби. В Локосовскую (Деревенскую) протоку впадает небольшая речка Лобановка, берущая начало из болот и озера с одноименным названием.
Лукун-Еган – протока в Локосовском сельсовете, начинается от Селимпаса и впадает в Обь.
Ломоватовское (Ломоватое) – озеро, находящееся рядом с обским берегом, выше острова Шитова (правая сторона Оби). Славилось среди рыбаков богатыми угодьями.
Лоулъях – речка, приток Большого Югана. Сосновые и кедровые леса, а в лесах – соболи, олени, лоси, медведи. Богатые охотничьи угодья.
Лункъяун – речка (речка Идола), приток Тром-Агана в Русскинском сельсовете. Родовые угодья местных жителей – ханты. Святилища, где совершаются таинства и обряды.
Лунный – поселок в ведении городской администрации. Возник в связи со строительством линий электропередачи, организацией мехколонны № 14 и треста «Запсибэлектросетьстрой», в конце 60-х – начале 70-х годов. Нуждается в дальнейшем благоустройстве.
Люкъяун (глухариная) – речка, приток Тром-Агана в Русскинском сельсовете. Родовые угодья местных жителей – ханты.
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