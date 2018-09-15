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​Комиссии по делам несовершеннолетних

100 лет со дня образования

Фото из архива И. Захарова. Почетный гражданин Сургута, заслуженный учитель РСФСР Мария Андреевна Шепеткина
Фото из архива И. Захарова. Почетный гражданин Сургута, заслуженный учитель РСФСР Мария Андреевна Шепеткина

В 1918 году Декретом Совета народных комиссаров РСФСР были образованы комиссии по делам несовершеннолетних для организации планомерной работы с правонарушениями несовершеннолетних, применения к ним мер воспитательного и принудительного характера.

Комиссии по делам несовершеннолетних начала 20-х годов рассматривали все уголовные дела в отношении несовершеннолетних, таким образом, исполняя роль ювенальной юстиции. Несовершеннолетние решением Комиссии освобождались от уголовной ответственности и в основном направлялись в одно из так называемых «убежищ» наркомата общественного презрения.

В 30-40-е годы была усилена карательная функция ювенальной юстиции. Борьба с преступностью несовершеннолетних использовалась как способ выявления «врагов народа». Был снижен возраст уголовной ответственности несовершеннолетних с 14 до 12 лет. Как последней инстанции, комиссиям было дано право приговаривать подростков к высшей мере наказания.

В годы Великой Отечественной войны комиссии возглавляли всю работу по устройству осиротевших и потерявших родителей детей.

Вновь комиссии по делам несовершеннолетних возродились в период «хрущевской оттепели» (1957), комиссиям была возвращена роль органа, координирующего всю работу по профилактике безнадзорности и правонарушений в том виде, как и в начале 20-х годов.

На территории города Сургута комиссия по делам несовершеннолетних была образована решением Сургутского городского Совета депутатов трудящихся 4 августа 1965 года. Первым председателем была Мария Андреевна Щепеткина – секретарь исполнительного комитета Сургутского городского Совета депутатов трудящихся.

(Материал подготовлен отделом организации работы по делам несовершеннолетних, защите их прав Сургутской администрации)

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15 сентября в 10:54, просмотров: 2157, комментариев: 0


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