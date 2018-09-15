В 1918 году Декретом Совета народных комиссаров РСФСР были образованы комиссии по делам несовершеннолетних для организации планомерной работы с правонарушениями несовершеннолетних, применения к ним мер воспитательного и принудительного характера.

Комиссии по делам несовершеннолетних начала 20-х годов рассматривали все уголовные дела в отношении несовершеннолетних, таким образом, исполняя роль ювенальной юстиции. Несовершеннолетние решением Комиссии освобождались от уголовной ответственности и в основном направлялись в одно из так называемых «убежищ» наркомата общественного презрения.

В 30-40-е годы была усилена карательная функция ювенальной юстиции. Борьба с преступностью несовершеннолетних использовалась как способ выявления «врагов народа». Был снижен возраст уголовной ответственности несовершеннолетних с 14 до 12 лет. Как последней инстанции, комиссиям было дано право приговаривать подростков к высшей мере наказания.

В годы Великой Отечественной войны комиссии возглавляли всю работу по устройству осиротевших и потерявших родителей детей.

Вновь комиссии по делам несовершеннолетних возродились в период «хрущевской оттепели» (1957), комиссиям была возвращена роль органа, координирующего всю работу по профилактике безнадзорности и правонарушений в том виде, как и в начале 20-х годов.

На территории города Сургута комиссия по делам несовершеннолетних была образована решением Сургутского городского Совета депутатов трудящихся 4 августа 1965 года. Первым председателем была Мария Андреевна Щепеткина – секретарь исполнительного комитета Сургутского городского Совета депутатов трудящихся.

(Материал подготовлен отделом организации работы по делам несовершеннолетних, защите их прав Сургутской администрации)

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