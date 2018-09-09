​О плане, гнилой селедке и хлебе насущном

Листая старые подшивки издания «К победе коммунизма» 1960-х годов прошлого столетия невольно сталкиваешься с рубрикой «письма наших читателей», где много и часто пишется о плохой работе Сургутского рыбкоопа.

«В восточной части города очень плохо организована торговля хлебом, - пишет Тамара Тверетина. – Продают его с большими перебоями, а о белом хлебе или булочных изделиях мы вообще забыли. В продовольственном магазине № 7 торгуют гнилой сельдью крепкого засола. Рыба эта испускает такое зловоние, что диву даешься, как санитарные работники, зная об этом, никаких мер не принимают. Продавцы магазина признаются: «Знаем, что такими продуктами нельзя торговать. Нам и самим стыдно перед покупателями, но руководители рыбкоопа заставляют продавать».

В этом же магазине на самом видном месте объявление: «Спиртные напитки продаются с десяти часов утра». А чуть ниже под вывеской все время красуются бутылки со спиртом, торгуют которым с открытием магазина без всякого ограничения. Непонятно, для чего тогда это объявление.

Работники Сургутского рыбкоопа не скрывают, что основное в их работе – план. И заботятся они, прежде всего не о покупателе, а о том, чтобы выполнить план. Выполняют же его за счет торговли спиртными напитками. Это ни для кого не секрет. И завести в магазин, прежде всего, стараются эти «дефицитные» товары.

А это письмо от читателя Николая Туполева: «Магазин хозяйственных товаров. Сейчас покупатели особенно часто заходят сюда. Многим сургутянам нужно ремонтировать дома. А где брать материалы? Их должны продавать в хозмаге. Но здесь нет оконного стекла, олифы, промазки, извести, гвоздей, красок и другого. Когда покупатели спрашивают у завторга рыбкоопа товарища Первушина, будут ли эти материалы, он разводит руками. Надо, чтобы эти товары были в магазине и не когда-нибудь, а сейчас».

Из многочисленных писем следует, что недостатков в работе рыбкоопа было много. Однако это почему-то мало беспокоило руководителей райрыболовпотребсоюза: «Пора бы этим товарищам, призванным заботиться о людях, наладить работу торговых организаций».

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