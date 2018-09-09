​Цифра. По труду и честь

Фото из архива И. Захарова

Включившись в социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана в соц. обязательствах 1974 года коллектив рыбаков Сургутского коопзверосовхоза 15 августа выполнил годовой план вылова рыбы в количестве 3400 центнеров.

Наилучших показателей достигли рыбаки Тауровского отделения, которые добыли 1600 центнеров рыбы при годовом плане 1250. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года добыча рыбы увеличилась более чем в два раза.

На первом месте - промысловик Сургутского участка Степан Попов, который добыл 78 центнеров рыбы при плане 75.

Хорошими трудовыми делами ознаменовали сезон рыбак Тром-Аганского отделения Никита Сопочин, промысловики Тауровского отделения Иван Лянтин, Данил Бисаркин, Иван Усанов, Яков Покачев.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры