​Откуда вы, загадочные таежные люди?

В прошлом ханты были известны как «остяки». Объясняется этот термин языком самих ханты: Ас-Обь, ях – народ.

На днях мне на глаза попался материал старшего научного сотрудника Томского университета В.М. Кулемзина. Вместе с другими сотрудниками ТГУ – лингвистами, этнографами, языковедами – он неоднократно бывал в национальных поселках нашего района. Предмет его исследования – язык, быт, обычаи обских ханты.

Оказывается, вопрос о заселении ханты бассейна Оби еще окончательно не решен. Некоторые ученые считают, что предки современных ханты еще до нашей эры проживали в междуречье Оки и Волги. Позже эта общность распалась: часть народа ушла на запад, заселив территорию современной Венгрии, другая часть двинулась на восток и, перейдя Урал, оказалась на территории Западной Сибири. «В пользу такой точки зрения говорит хотя бы то обстоятельство, что в языках ханты и современных венгров имеется много общего».

Другие ученые считают, что предки современных ханты в далеком прошлом проживали в степях Казахстана и Юго-Западной Сибири, где занимались коневодством. «Действительно, в культуре ханты имеются черты южного происхождения. Например, фольклорные сюжеты о развитом коневодстве, распашные халаты татарского происхождения т.д.».

Но уже в первом тысячелетии нашей эры ханты занимали бассейн Оби. На севере их соседями были самодийские народы – ненцы и эвенки, а на юге – различные тюркоязычные. Кулемзин замечает, что русские в лице новгородских промышленников и торговых людей были знакомы с Югрой, как это видно из летописей, уже в XI веке. С XII века новгородцы установили постоянное сношение с зауральскими племенами. Они снабжали их племена металлическими изделиями, тканью, а вывозили собольи и куньи меха.

В 1583 году после победы Ермака над сибирским ханом Кучумом ханты и манси приняли подданство России. Они помогали русским возводить остроги, были проводниками в труднодоступные места. В результате дружеских связей с русским народом значительно поднялась культура хаты. Они познакомились с более современными орудиями труда, новыми типами построек, узнали земледелие и животноводство.

«С другой стороны беспощадная эксплуатация в условиях царской России проводила к обнищанию этого народа, - пишет Кулемзин. – Ответом на жестокую эксплуатацию купцов, царских чиновников, промышленников были восстания. Так, в 1841 году в районе Обдорска ханты подняли восстание совместно с ненецкой беднотой.

Коренным образом изменилась жизнь ханты в годы Советской власти. Большая работа по развитию культуры, образования, медицинского обслуживания, индустриализации края способствует приобщению некогда отсталых ханты к общесоветской культуре».

О способности ханты ориентироваться в тайге, об их локомоторной памяти и особенностях языка – в следующий раз.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры