​Что показал бы Сургут…

«На Губвыставку прибыли… экспонаты из Сургута. Экспонаты характеризуют быт населения Сургутского края и промысловую жизнь – орудия охоты, рыбной ловли, промысловые постройки…»

(«Трудовой набат». 1923 г)

А теперь давайте перенесемся, дорогие друзья, во вторую половину 60-х и представим, что у нас организована областная выставка народного хозяйства. Какие экспонаты разместил бы в ее павильонах наш молодой город Сургут? Мысленно соберем их под одну крышу и начнем экспозиции «Современный Сургут».

Вот фотография и предметы, рассказывающие о традиционных занятиях сургутян. Рыболовство. Речное хозяйство. Речной порт. Привлекают внимание современные орудия лова – капроновые сети, лебедки, льдобуры, продукция рыбоконсервного комбината.

В речном порту, конечно же, уже не пилят дрова для потопных пароходов. Там сейчас высятся стрелы мощных портальных кранов, везде – штабели труб, станки и другое оборудование – убедительная индустрия. И бегают по Оби быстроходные «Ракеты».

Дальше демонстрирует свое хозяйство аэропорт. На широком поле выстроились вертолеты, самолеты. А вот снимок: садится стремительный турбовинтовой лайнер. На фоне тайги, подступающей почти к взлетным полосам, он выглядит очень эффектно.

Еще дальше – городское хозяйство. Отдельные дома и целые микрорайоны. Первый башенный кран у строящегося многоэтажного крупнопанельного здания. «Прошу учесть, - объясняет экскурсовод, - это в Сургуте, где испокон веков рубились лишь одноэтажные домики».

О, а это что? В прежние годы о таком павильоне не мог мечтать даже самый храбрый фантаст. Нефтяная промышленность! Краса и гордость нынешнего Сургута, его сегодняшнее лицо. Сосуд с черной маслянистой жидкостью. Немного воображения, и за ней видятся сотни тысяч тонн нефти, отправленной сургутскими промысловиками народному хозяйству. Буровые станки, эксплуатационное оборудование, сложная геофизическая аппаратура, мощные тракторы, и автомашины. Вся эта железная мощь работает на нефть, на то, чтобы дать стране как можно больше «черного золота».

Таков современный Сургут 60-х-70-х годов.

Сургут завтрашний. В павильоне будущей выставки показывают свою продукцию заводы асфальтобетонный, арболитовый, керамзитовый, сборного железобетона, лесопромышленный комплекс, целлюлозно-бумажный комбинат…

Ой, куда это меня занесло. Впрочем, остановимся. Иногда и фантазия, пусть даже основанная на реальности, может подвести.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры