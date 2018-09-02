​Цифра. Кина не будет – дрова кончились!

30 мая 1969 года исполком Сургутского районного Совета депутатов трудящихся на своем заседании подвел итоги финансово-хозяйственной деятельности дирекции киносети за первый квартал 1969 года.

В решении было отмечено, что дирекция киносети план валового сбора за квартал выполнила на 100, 3 процента. Особенно хороших показателей добились киноустановки Сытоминского, Покурского, Локосовского сельских Советов. Из месяца в месяц они выполняли план на 120-140 процентов.

«Из сорока киноустановок семь не выполнили установленного плана валового сбора средств. Весь квартал не работала установка в Новоаганске. Месяц не показывали кино в Варь-Егане, 21 день в Тундрино. Причина – ни тут, ни там не было дров», - говорится в решении.

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