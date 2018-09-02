​Проделки банной суседки

Сургутские бани прошлого овеяны легендами, суевериями, тайнами. По твердому убеждению сургутян, в них жили банные суседки – существа злые, страшные, причинявшие людям много горя и бед. Поэтому местные жители ни за что не пойдут в баню ночью, да и мылись большей частью по два-три человека.

О проделках банной суседки писал в своем очерке «Поверия и обычаи Сургутского края» Иван Якимович Неклепаев, отбывавший в Сургуте в 1880-х годах шестилетнюю ссылку.

В селе Локосово нечистая сила чуть не лишила жизни тамошнего попа. Спас батюшку сургутский казак, который оказался рядом. А в одной из низовских деревень суседка нанесла смертельные ожоги женщине, бросив жертву на раскаленную каменку.

Подобное случалось и в Сургуте. К женщине, мывшейся в бане, таинственное существо явилось в образе ее матери и начало обливать моющуюся кипятком. Бедняжка чудом спаслась, выбежала обнаженной на улицу и позвала на помощь.

Разные ужасы и чертовщину рассказывали про баню. Но, несмотря ни на что, она пользовалась в Сургуте огромной популярностью. В зимние дни, от Рождества до Крещения, сургутские девушки проводили там святочные гадания, пытались заглянуть в свое будущее.

Гадали на чайном блюдце, жидким воском, выливая его кружку или стакан с холодной водой, «вызывали дух» своих далеких предков или усопших великих мира сего, просили у них благословения и приличной жизни.

С начала 30-х годов количество усадебных бань стало постепенно сокращаться. На берегу Саймы построили колхозную баню, позднее такое же сооружение сельского коммунального хозяйства поставили под Барской горой. Постепенно старосургутскую баню сложили из кирпича на улице Гагарина, недалеко от берега Бардаковки. До скончания дней она была полна людей.

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