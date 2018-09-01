​Географический словарь. Фактория купца Лыкосова

Левкина – протока недалеко от верхнего устья Юганской Оби. Черемуховые гривы, смородина.

Лесной – небольшой поселок у железной дороги Сургут – Уренгой, в 7 километрах от станции Сургут. Рядом разъезд Силинский, в округе – дачные кооперативы. Поселок бесперспективен. Автобусное сообщение.

Лимпас – левый приток Тром-Агана. Юрты Сопочиных.

Липикъяха – речка, проток Большого Югана, впадает в него недалеко от юрт Ярсомовых.

Лобановский Еган – река в Локосовском сельсовете. Берет начало из болот, по пути подпитывается многочисленными ручьями, таежными речками Ванькин Еган, Васькин Еган, протокой Верхне-Лобановской. При впадении в Локосовскую протоку и Обь, на левой стороне Лобановского Егана, стоят юрты летние Лобановы. Юрты зимние Лобановы – на правой стороне Оби.

Локосово – старинное село в 100 километрах от Сургута вверх по Оби. В давние времена – фактория купца Лыкосова. В год образования района (1924) – сельский центр, школа, потребительское общество, фельдшерский пункт, отделение «Уралгосторга». Позднее создан колхоз имени Молотава.

В 30-е годы рядом возник поселок спецпереселенцев Нагорный и колхоз «Новый путь». В последующие годы произошло слияние хозяйств. Крупная животноводческая ферма племенного скота, выращивание зерновых и кормовых культур, первые теплицы. Отменные помидоры и огурцы, самые высокие урожаи картофеля. Извоз, кустарное производство.

В настоящее время на территории поселка работают Дом культуры, музыкальная и общеобразовательная школы, поликлиника, магазины, филиал Сбербанка, ветпункт, другие учреждения.

Локосовские старожилы знают свою историю, высоко ценят труд рыбаков, полеводов, животноводов в годы Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. Не забыты заслуги председателей колхоза Михаила Тверетина, Николая Туполева, учителя Зиновия Скутина, полевода Игнатия Аникина, лесовода Алексея Арефьева, председателей сельсовета Анны Шиловой, Виктора Лыкова, Ивана Коровина и многих других.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры