​По заслугам!

В архивных документах по Сургутскому районному отделению милиции 1963 года имеется сводка за подписью начальника милиции Г. Медведерова такого содержания:

«Житель села Покур Сургутского района Семен Изотович Раковский решил нажиться за счет государства, выращивая свиней, которых кормил печеным хлебом. В последнее время он откормил большую свинью и поросенка. Расточителя хлеба схватили за руку. Исполком Покурского сельского Совета наказал Раковского штрафом в размере 50 рублей».

Фото: ferma-nasele.ru

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