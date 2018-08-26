​По заслугам!

В архивных документах по Сургутскому районному отделению милиции 1963 года имеется сводка за подписью начальника милиции Г. Медведерова такого содержания:
«Житель села Покур Сургутского района Семен Изотович Раковский решил нажиться за счет государства, выращивая свиней, которых кормил печеным хлебом. В последнее время он откормил большую свинью и поросенка. Расточителя хлеба схватили за руку. Исполком Покурского сельского Совета наказал Раковского штрафом в размере 50 рублей».
Фото: ferma-nasele.ru
Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры
Как создать компьютерную игру с нуля? Расскажут разработчики сургутской Charge Game Studio: Булат Сайфуллин, Владимир Менякин и Иван Смирнов // ONLINE 26 ноября в 11:00