В местном архиве хранятся материалы очень скупо и очень объективно рассказывающие о становлении кооперации в Сургуте. События почти вековой давности - это период нэпа, жесткая экономическая регламентация, переход от торговли к распределению.
Таблица твердых цен на продукты урожая 1920 года, утвержденные на основании Наркомпрода от 7 сентября 1920 года
Горох простой – 75 руб. Домашняя птица – 800 руб.
Картофель - 26 руб. Мед - 2400 руб.
Капуста свежая – 300 руб. Коровье масло – 1800 руб.
Капуста соленая – 350 руб. Яйца, 100 штук – 1500 руб.
Свекла столовая – 200 руб. Мука пшеничная – 77 руб.
Морковь столовая – 240 руб. Крупа манная - 106 руб.
Огурцы - 600 руб. Сыр голландский – 1100 руб.
Чеснок - 1200 руб. Сыр швейцарский – 1200 руб.
Лук репчатый – 700 руб. Молоко - 180 руб.
Клюква - 600 руб. Сметана - 900 руб.
Брусника -700 руб. Творог - 500 руб.
Орехи - 800 руб.
Приказ № 16 от 14 июня 1922 года
Мною получены сведения, что отдельные лица и даже некоторые ответственные советские служащие предъявляют гражданам города требования обязательного отпуска молока и яиц под угрозой взыскания в случае отказа. Признавая такие действия недопустимым явлением, в корне разрушающем основы продовольственной политики, считаю необходимым предупредить, что при дальнейших обращениях кого-либо с подобными требованиями мною будут приняты меры к привлечению виновных к ответственности по законам военно-революционного времени. А граждан города прошу в каждом случае нарушения означенных правил заявлять об этом продконторе.
Уполномоченный Тобсеверпродкома
Приказ № 84 от 2 января 1922 года
За несоставление списков плательщиков по масленичному продналогу по Александровской волости (Александровская волость до 1920 года входила в Тобольский округ Тюменской губернии, с 1921 – в состав Нарымского уезда Томской губернии - прим. автора) вол.инспектор Александров арестовывается на 3 суток с исполнением служебных обязанностей. О чем довести до сведения.
Старший налоговый инспектор
Фото back-in-ussr.com
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