В местном архиве хранятся материалы очень скупо и очень объективно рассказывающие о становлении кооперации в Сургуте. События почти вековой давности - это период нэпа, жесткая экономическая регламентация, переход от торговли к распределению.

Таблица твердых цен на продукты урожая 1920 года, утвержденные на основании Наркомпрода от 7 сентября 1920 года

Горох простой – 75 руб. Домашняя птица – 800 руб.

Картофель - 26 руб. Мед - 2400 руб.

Капуста свежая – 300 руб. Коровье масло – 1800 руб.

Капуста соленая – 350 руб. Яйца, 100 штук – 1500 руб.

Свекла столовая – 200 руб. Мука пшеничная – 77 руб.

Морковь столовая – 240 руб. Крупа манная - 106 руб.

Огурцы - 600 руб. Сыр голландский – 1100 руб.

Чеснок - 1200 руб. Сыр швейцарский – 1200 руб.

Лук репчатый – 700 руб. Молоко - 180 руб.

Клюква - 600 руб. Сметана - 900 руб.

Брусника -700 руб. Творог - 500 руб.

Орехи - 800 руб.

Приказ № 16 от 14 июня 1922 года

Мною получены сведения, что отдельные лица и даже некоторые ответственные советские служащие предъявляют гражданам города требования обязательного отпуска молока и яиц под угрозой взыскания в случае отказа. Признавая такие действия недопустимым явлением, в корне разрушающем основы продовольственной политики, считаю необходимым предупредить, что при дальнейших обращениях кого-либо с подобными требованиями мною будут приняты меры к привлечению виновных к ответственности по законам военно-революционного времени. А граждан города прошу в каждом случае нарушения означенных правил заявлять об этом продконторе.

Уполномоченный Тобсеверпродкома

Приказ № 84 от 2 января 1922 года

За несоставление списков плательщиков по масленичному продналогу по Александровской волости (Александровская волость до 1920 года входила в Тобольский округ Тюменской губернии, с 1921 – в состав Нарымского уезда Томской губернии - прим. автора) вол.инспектор Александров арестовывается на 3 суток с исполнением служебных обязанностей. О чем довести до сведения.

Старший налоговый инспектор

Фото back-in-ussr.com

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