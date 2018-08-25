Такие старые слова. Он тебя научит на собак брехать!

На сердИтых вОду вОзят да таракАнов морОзят – шутливая реплика в адрес рассерженного или обиженного человека, призывающая к примирению.
НасилОк – через силу («через великую силу»). Например, есть насилок – значит при полном отсутствии аппетита.
НасИлу – кое-как, еле-еле. «На мель сели, насилу столкнулись».
На собАк брехАть – заниматься чем-либо предосудительным. «Он тебя научит на собак брехать!» (т.е. ничему доброму не научит).
На соплЯх – о сделанном кое-как, ненадёжно, непрочно, без души. «Всё у тебя криво-косо, еле держится, на соплях».
НасторожИть (об охотничьей ловушке) – привести в рабочее положение. «Сначала проверил сеть, потом с уловом пошёл к лёжке – насторожил капкан, замаскировал его, разбросал вокруг добытых язей и вернулся домой».
НасторОжка – спусковое устройство ловушки на зверя; приведение этого устройства в рабочее положение. «Видов лука два: это лук сторожевой…, с простою верёвочной тетивою, с несложной, но остроумной системой насторожки…»
НастрогАть – образовать что-либо новое, не бывшее ранее на привычном месте. Нанесло течением реки песку – настрогало новый остров. Нарожать детей. «Мария с Григорием шестого уж настрогали».
НастропалИть – настроить на что-либо. «Настропали его как следует, чтоб учиться старался».
Насчёт картОшки – дров поджАрить – шутливое начало серьёзного делового разговора.
НатакАть – навести на что-нибудь нужное, полезное, дать дельный совет. «К Якуньке целая делегация отправилась: «Нас к вам натакали».
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