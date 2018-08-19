​Флаг навигации спущен

Позади третий квартал 1965 года. Осень вступила в свои права. На Оби закончилась навигация. Чем меньше оставалось дней до ледостава, тем больше усилий прилагали экипажи судов, коллективы порта, пристани, чтобы успешно справиться с заданием по перевозке нефти, леса, строительных материалов, продовольственных товаров и промышленного оборудования.

Речники Сургутского порта в навигацию 1965 года добились неплохих результатов в работе.

- Нам планировалось перевезти 941,5 тысяч тонн разных грузов, фактически перевезено 1 225 тысяч тонн, - рапортовал зам. начальника Сургутского речного порта Юрий Мелехов. – На нефтеперерабатывающие заводы доставлено 677,4 тысячи тонн нефти. В эту навигацию в Сургут прибывало много народно-хозяйственных грузов. Основной поток их шел в адрес строителей и нефтяников. Здесь речники также поработали на совесть. Задание выполнено. За короткое сибирское лето суда нашего порта перевезли более 40 тысяч пассажиров, перевыполнив задание более чем в два раза.

Однако наши показатели могли быть намного лучше, если бы разгрузка флота на протяжении всей навигации проводилась более четко. На причалах Сургута и Нефтеюганска баржи длительное время простаивали в ожидании погрузки и разгрузки. Так, по вине руководителей НПУ «Сургутнефть» 31 баржа простояла сверх установленного времени. Предприятие за это заплатило штраф в сумме 3 502 рубля. Большие простои судов были в СУ-9, орсах НПУ и геологов, райрыболовпотребсоюзе, СУ-4…

Со слов сургутских речников, простои судов оказались в основном из-за низкой организации труда на причалах. Почти всюду не было механизации, которая предусматривалась мероприятиями.

Фото А. Мясникова

В Сургутском речном порту. 1960-е годы.

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