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​Продконтора приказывает…

Становление кооперации в Сургуте на основе архивных документов

Фото: vespig.wordress.com
Фото: vespig.wordress.com

В местном архиве хранятся материалы, очень скупо и очень объективно рассказывающие о становлении кооперации в Сургуте. События почти вековой давности – это период нэпа, жесткая экономическая регламентация, переход от торговли к распределению.

Всем волревкомам Сургутского уезда

Продконтора приказывает волревкомам под личную ответственность строго следить, чтобы не производилось гражданами обмена с пароходскими служащими и пассажирами на какой бы ни было товар, например, рыбу, пушнину, орех и т.д. Виновных в нарушении этих правил подвергать наказанию: переводить на 12-фунтовый продовольственный месячный паек с конфискацией товаров и уведомлением продконторы, о чем широко объявить населению и всем сельревкомам, где пристают пароходы, что предлагается провести в жизнь в срочном порядке, имея в виду, что всякий товар есть государственное достояние. За неисполнение сего приказа вся ответственность лежит на волревкомах.

29 июня 1921 г. Председатель ревкома

Приказ № 111 от 03.06.22 г. по Сургутской проконторе

Продконтора приказывает всем бывшим служащим, как-то: продконторы кооперативов, потребительских обществ, явиться 4 июня сего года для занятия на свои места, что и приводится в известность. Виновные в укрывательстве будут считаться дезертирами. Явка в помещение бывшей райконторы, дом священника Селихова…

В Губпродком

На ваше циркулярное распоряжение от 21.06.22 г. за № 3367 заготконтора при сем представляет смету на потребность нефтепродуктов на предстоящий год и убедительно просит потребность керосина на служащих утвердить и выслать в заготконтору, так как положение здесь, на Севере, без керосина при 18-часовой темноте зимой действует убийственно, останавливает в эти 18 часов всю жизнь. Заброска же керосина на предстоящий год другими организациями не предвидится. В силу изложенных обстоятельств еще раз просим губпродком выслать керосина по смете, не считаясь со стоимостью, так как таковая возмещена нашим безотлагательным трудом.

Зав. заготконторой

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19 августа в 11:25, просмотров: 2126, комментариев: 0


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