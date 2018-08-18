​Географический словарь. Ландрис – это не в Италии!

Кушникова – деревня на одноименной протоке Сытоминского сельсовета. В год образования Сургутского района там был 61 двор и 255 человек русского населения. Потребительское общество, школа. В 40-, 50-е годы колхоз «Парижская коммуна», славился рыбаками, охотниками и орловскими рысаками. Серо-яблочного жеребца-красавца не раз показывали на районных выставках в Сургуте. Кушниковский кедровый бор. В настоящее время деревни нет, а бор сильно пострадал от пожаров.
Кучиминская, Большая и Малая Кучиминская – речки, берущие начало из обширных болот к северу и северо-западу от Сургута. Сливаясь вместе, протекают через Кучиминский сор, впадают в протоку недалеко от Сайгатино. Промысловое значение утрачено. Озеро Кучиминское. А речки иногда называют запросто – Кучиминки.
Кыкалево – болото в верховьях Большого Югана. На болоте много ягод и много змей. Юрты Кыкалевы. Охотники и рыбаки. Теперь налаживается добыча нефти.
Лагарма – особое
дельтовое образование в низовьях реки Тром-Аган. В большую воду рукава
судоходны, русла их часто меняются, и не каждый судоводитель может провести
свой транспорт без приключений. В Лагарме скапливается большое количество
перелетных птиц, хорошо ловится разная рыба, в том числе, стерлядь.
Протяженность рукавов 5-
Ландрис (выдровая)- речка, приток Большого Югана, впадает в него у юрт Каюковых.
Ларломкины –
самый южный населенный пункт Сургутского района.
Фото: rasfokus.ru
Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры
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