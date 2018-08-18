​Географический словарь. Ландрис – это не в Италии!

Кушникова – деревня на одноименной протоке Сытоминского сельсовета. В год образования Сургутского района там был 61 двор и 255 человек русского населения. Потребительское общество, школа. В 40-, 50-е годы колхоз «Парижская коммуна», славился рыбаками, охотниками и орловскими рысаками. Серо-яблочного жеребца-красавца не раз показывали на районных выставках в Сургуте. Кушниковский кедровый бор. В настоящее время деревни нет, а бор сильно пострадал от пожаров.

Кучиминская, Большая и Малая Кучиминская – речки, берущие начало из обширных болот к северу и северо-западу от Сургута. Сливаясь вместе, протекают через Кучиминский сор, впадают в протоку недалеко от Сайгатино. Промысловое значение утрачено. Озеро Кучиминское. А речки иногда называют запросто – Кучиминки.

Кыкалево – болото в верховьях Большого Югана. На болоте много ягод и много змей. Юрты Кыкалевы. Охотники и рыбаки. Теперь налаживается добыча нефти.

Лагарма – особое дельтовое образование в низовьях реки Тром-Аган. В большую воду рукава судоходны, русла их часто меняются, и не каждый судоводитель может провести свой транспорт без приключений. В Лагарме скапливается большое количество перелетных птиц, хорошо ловится разная рыба, в том числе, стерлядь. Протяженность рукавов 5- 6 километров. Сосновый остров Олений, заросли кустарников и тала.

Ландрис (выдровая)- речка, приток Большого Югана, впадает в него у юрт Каюковых.

Ларломкины – самый южный населенный пункт Сургутского района. 1000 километров от районного центра, если ехать по Оби и Большому Югану, на берегу большого озера, там живут охотники и рыбаки, великие и вечные труженики нашего края. Там другой климат. Туда раньше приходит весна и позднее осень, там короче зима и длиннее лето. Край непуганых птиц, место обитания лосей и соболей.

Фото: rasfokus.ru

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