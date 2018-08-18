​«Бросил чалку у Сургута допотопный пароход…»

В начале 60-х годов прошлого столетия Сургут и другие населенные пункты нефтяного таежного края стали навещать поэты, художники, журналисты.

Летом 1963 года здесь побывал Свердловский поэт-песенник Григорий Варшавский. Сургуту он посвятил свое шуточное стихотворение «На сургутской пристани».

В субботу 23 ноября 1963 года сургутяне встретились с посланцами ЦК ВЛКСМ молодыми ленинградскими поэтами Ниной Королевой, Олегом Цакуновым, художником Ренатом Фридманом и молодым тюменским поэтом, редактором газеты «Тюменский комсомолец» Федором Чурсиным.

Около полутора часов со сцены районного Дома культуры звучали стихи гостей.

Олег Цакунов – не профессиональный поэт. По специальности он инженер-геолог. И вполне естественно, что все его произведения, прочитанные в этот вечер, посвящены друзьям-геологам, их героическому труду.

Образ молодого человека – строителя будущего занимает центральное место и в лирике поэтессы Нины Королевой. Тепло приняли слушатели ее стихи о судьбе молодой женщины, в 20 лет оставшийся вдовой с двумя детьми, стихи о родном городе на Неве.

В 1963 году в Тюменском издательстве вышел небольшой сборник стихов Федора Чурсина, хорошо знающего наш край. Несколько лет он жил в Ханты-Мансийске, бывал в Сургуте. Беспокойная работа журналиста помогала ему лучше изучить Север, его тружеников. Большинство своих стихов тюменский поэт посвятил землякам: молодым рыбакам, лесорубам, геологам, работникам сельского хозяйства.

В заключение вечера художник Ренат Фридман познакомил собравшихся со своими работами – эстампами из серии «Нефтяные камни», воспевающие нефтяников Каспия, рассказал о труде художника.

Сургутяне тепло попрощались с гостями, пожелали им удачи в их трудном, но интересном путешествии по Северу.

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