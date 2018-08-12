Сургут 55 лет назад

В 1963 году население Сургута составляло 9.000 человек. В Сургутском районе было 40 школ, в которых занималось 4. 600 учеников, из них более 660 - дети ханты и манси. Работало 21 почтовое отделение, три радиорелейных линии, более 20 постоянно действующих радиостанций, 23 радиоузла. На 1964 год в Сургутском районе проведена подписка на 12.750 периодических изданий.

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