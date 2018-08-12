​Среди багульника и мяты

Затонская начальная школа распахнула свои двери для черномысовских ребятишек в августе 1953 года по адресу: улица Школьная, 20. Это была обыкновенная одноэтажная деревянная постройка тех лет.

Вот что рассказала по этому поводу ветеран сургутского народного образования Любовь Леонидовна Медведева: «Свое название школа получила из-за близкого расположения к Затонском логу, заросшему багульником и мятой, весной затопляемому талыми водами. На противоположной стороне лога шел сплошной лес. В школе, в которой было всего три класса, отсутствовал даже водопровод, классы освещались с помощью линейных керосиновых ламп «Молния» (выдавалось по 2-3 на класс). Керосин для ламп покупали в керосиновой лавке, которая была расположена рядом со школой. Существенную помощь школе в свое время оказывал Фарман Курбанович Салманов».

К тому же в школе отсутствовала канализация. В библиотеке на 346 учеников имелось только 328 книг.

В 1967/68 учебном году состоялся последний выпуск учащихся начальных классов этой школы. 1 сентября 1969 года открылась средняя школа № 4, и ребята из Затонской школы перешли учиться в новое красивое трехэтажное здание.

Архивные записи свидетельствуют: из учителей в Затонской школе работала отличник народного образования Маргарита Александровна Сухачева (Доронина),

заведовали школой в разное время Татьяна Елизаровна Змановская, Василий Васильевич Кушников.

Татьяна Елизаровна приступила к работе 7 августа 1953 года, как учитель младших классов, с 23 января 1956 года взяла обязанности заведующей.

Змановские жили на улице Заводской, недалеко от Свято-Никольской церкви (тогда еще деревянной) и слыли одной из самых интеллигентных семей на Черном Мысу.

Василий Васильевич Кушников родился 17 июля 1920 года в Сургуте. Здесь рос и учился, еще до начала Великой Отечественной войны получил педагогическое образование. Работать начал в самой дальней школе Сургутского района, в Тауровской. В 1942 году ушел на фронт, а в 1943-м вернулся домой из-за ранения. В 1944 году вновь призван: воевал под Ленинградом, форсировал Днепр, освобождал румынскую землю. Неоднократно был ранен, награжден орденом и медалями.

После войны работал учителем в живописной деревеньке Каркатеево, расположенной у речки, в окружении хвойного леса и бескрайних соров с озерами, ручьями, гривами, березовыми колками, с зарослями осинника и тальника.

Потом были школы в Тундрино и в Сургуте. Долгое время Василий Васильевич трудился инспектором районного отдела народного образования. Его избирали в городской совет ветеранов. Будучи пенсионером, на летние месяцы уезжал в Тундрино, там была у него небольшая усадьба, но главное – кедрач рядом. Самым главным деревом Сибири он считал именно кедр.

Супруга его, Ольга Алексеевна также была учителем начальных классов, воспитателем в школе-интернате в разных населенных пунктах района и в Сургуте. Кушниковы (по прозвищу Карпухины) вырастили и воспитали трех сыновей.

Фото из архива И. Захарова

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