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Географический словарь. Лосиный гон на Курусьяхе

Во времена ранней осени на Курусьяхе собирается много лосей
Во времена ранней осени на Курусьяхе собирается много лосей

Коленкова – протока с Юганской Оби на Юганскую Обь. Много озер, большие сора, место покоя и отдыха перелетных птиц. Охраняется охотоинспекцией.

Комарья – речка. Берет начало из болот, впадает в Тундринскую протока. (Правая сторона Оби).

Кондрашкина курья – залив на левой стороне Оби. К курье примыкает большой сор Кондрашкин, вблизи протекает Ивашкин Еган, протока Маленькая. Протока Кондрашкина начинается недалеко от Покура и впадает в Обь почти напротив Верхней Мысовой.

Коровий – остров на Оби выше деревни Лямино. Рядом остров Конный. От этих островов и начинается знаменитый Ляминский сор.

Кочевые – юрты на реке Тром-Аган. Там живут охотники и рыбаки – коренные жители Сургутского района. В давнюю пору были развиты оленеводство и пушной промысел.

Крестовая – небольшая протока на правой стороне Оби, впадает в Бабинскую протоку. Протяженность протоки невелика, а рыбы там ловилось немало. Берега с лечебной ягодой – шиповником.

Кресты – урочище в Сытоминском сельсовете, к северу от юрт Сахалей (Сахалинских). У Крестов сходятся и расходятся протоки Прямая, Вагикова, Таловая, Сахалинская (Сахалинка), Дунина. По последней проходит условная граница с Ханты-Мансийским районом. Рядом с урочищем – сосновый бор.

Курусьях – таежная речка, приток Большого Югана. Во времена ранней осени здесь собирается много лосей. Порой между ними возникают тяжелые бои. Это борьба за любовь к самке.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры

Фото - ucrazy.ru


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11 августа в 11:45, просмотров: 2102, комментариев: 0


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