​Была и дружба, и любовь…

Улица в Сургуте названа в честь украинского революционера по просьбе студентов из Днепропетровска

4 июня 1969 года. Здание сургутского аэровокзала украшено государственными флагами Российской Федерации и Украины. В три часа пять минут местного времени, здесь приземлился самолет Ан-24, на его борту наши гости – участники Декады литературы и искусства Украинской Республики. Посланцев братской Украины встречали руководители Сургута и Сургутского района.

В тот же день в клубе «Строитель» и кинотеатре «Рубин» состоялись торжественные встречи сургутян с участниками Декады. Украинские товарищи познакомились с городом, пожелали жителям новых успехов в труде. В память о Сургуте им был вручен знак с изображением герба города и пробирки с нефтью, которой так богат наш таежный край.

Самодеятельный танцевальный коллектив и квартет бандуристов Дома культуры работников государственной торговли города Львова, вокальный квартет «Ритм» побывали также в Нефтеюганске и в других северных городах.

Пройдитесь по улицам нашего города, и вы убедитесь, насколько были прочны братские узы, соединившие украинцев и сибиряков!

На одном из каменных зданий средней школы белым кирпичом на фасаде выложено слово «Львов». Это означает, что объект построен студентами украинского города Львова.

В поселке нефтяников есть улица Артема. Она названа в честь славного украинского революционера по просьбе студентов Днепропетровского политехнического института, возводивших здесь восьми - и шестнадцатиквартирные дома.

Во второй половине 60-х за Саймой была построена начальная школа № 7. И здесь оставили свой след молодые посланцы братской Украины. Здание было возведено в рекордно короткий срок. Украинские студенты не только построили школу, но и оставили юным гражданам Сургута более сотни томов книг украинских писателей. Между ребятами и студентами долгое время велась переписка, а в школьных альбомах в числе прочих реликвий хранились фотографии студентов, строивших здание начальной школы № 7.

И это лишь малая часть того, что было построено, обустроено и возведено нашими украинскими товарищами.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры

Фото surgut.etagi.com