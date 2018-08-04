Федор Метрусенко: …и моя кандидатура вполне подходящая

Жемчужина Среднего Приобья – Самотлор (в переводе с хантыйского – «мертвое озеро»), одно из уникальных нефтяных месторождений. Залежи «черного золота» здесь находятся на глубине до двух с половиной километров под водой. Отважные и смелые люди сумели извлечь эти богатства для Родины. Еще они построили город будущего.

Вырос Нижневартовск среди болот, на топких землях, где первые добытчики выходили из вертолетов на деревянные мостки.

Еще несколько лет назад здесь стояли вагончики да брусчатые домики и лишь три пятиэтажных здания. Первую улицу назвали Пионерской. Первые тротуары – деревянные. Самая практичная обувь – сапоги.

Теперь Нижневартовск – не поселок, а красивейший город, в котором живет более 270 тысяч человек. Генеральным планом развития учитывается дальнейшее увеличение его населения.

Круглые сутки к Самотлору по широкой бетонке спешат автобусы, грузовики, подъемные краны. Нет-нет, над шоссе застрекочет вертолет – это уже совсем срочный рейс. По дороге открывается взору скульптура: рабочий высоко поднял горящий факел, как горьковский Данко свое пылающее сердце. Символ уважения к тем, кто открыл и осваивал легендарное месторождение. Это буровые мастера Григорий Норкин, Геннадий Левин, бригадир буровиков Степан Повха, первоклассные бригады проходчиков Шакшина, Петрова, Ягофарова и многие, многие другие.

…Установить памятник решили на перекрестке дорог, идущих на Самотлор, Мегион и Нижневартовск. Кроме того, он должен был стоять на возвышении, а для этого требовалась большая отсыпка грунта.

- И было принято решение, чтобы каждый водитель самосвала по возращении в город после рабочего дня завозил грунт, - рассказал фотокорреспондент, ветеран нижневартовской газеты «Местное время» Юрий Филатов. - Так был отсыпан холм высотою в пять метров. Грунта ушло 276 тонн. Горожане полюбили этот памятник за то, что он олицетворяет всех тех, чьим героическим трудом осваивался этот суровый край. И назвали его любовно – Алешей – по аналогии с памятником в Болгарии. И если раньше молодожены ездили поклониться к стеле первооткрывателям Самотлора, то теперь отдают дань памяти и уважения «Алеше». А что касается прототипа памятника, - я очень хорошо знаком с этим человеком, можно сказать, дружим.

Фото nv86.ru. Почетный житель Нижневартовска, ветеран - нефтяник Федор Метрусенко стал прототипом памятника покорителям Самотлора. 2018 год

Прототипом памятника стал реальный человек, наш земляк Федор Метрусенко, родом из Хмельницкой области.

Со знаменитым Степаном Повхой они родились в соседних деревнях, а встретились через много лет здесь, на Самотлоре. Работать Федор начал в 16 лет, в 17 женился. В армии служил в ракетных войсках, там приобрел профессию и начал работать сначала бурильщиком, а потом буровым мастером. Как говорит Федор Степанович, они с женой Шурой решили приехать на Север года на два-три, чтобы скопить денег хотя бы на мотоцикл…

Результаты добычи нефти в семидесятых годах были уже колоссальными. Кандидатуру в традициях того времени подбирали по трудовым показателям.

- Выбор пал на моего товарища – Федора Сухорукова, - вспоминает Метрусенко. – В смысле трудовых показателей он был посильней и поопытней меня, но и я со своей вахтой из четырех человек тоже поставил рекорд – пробурил за месяц пять с половиной тысяч метров. Когда скульпторы приехали, Сухорукова на работе не оказалось. Китаев (буровой мастер - прим. автора) решил, что и моя кандидатура вполне подходящая, только я-то об этом не знал. Китаев мне говорит: «Сейчас тебя во весь рост сфотографируют. Ты только проволоку-то убери с телогрейки!» А я всегда телогрейку проволокой подпоясывал. Спецовка-то была не в пример нынешней, в которой можно и на праздники ходить. Потом ко мне подошел фотограф и сказал, чтобы я поднял руку и что-нибудь крикнул. Ну, я приосанился, поднял руку и крикнул что есть мочи: «Даешь, Самотлор!»

Фотограф сделал несколько снимков…

Фото contragents.ru. Федор Метрусенко: «…я приосанился, поднял руку и крикнул, что было мочи: «Даешь, Самотлор!» 1969 год

Бронзовому «покорителю» в правую руку вложили молот геологоразведчика, в левую – чашу с факелом, надели монтажный пояс и каску высотника-монтажника. Так сложился собирательный образ первопроходцев нефтяного Севера.

Открытие монументального сооружения, поражающее своей мощью и размахом, состоялось 15 июля 1978 года, в пятидесятилетний юбилей Нижневартовского района.

Фото Ю. Филатова. Момент открытия монумента «Покорителям Самотлора» У микрофона – редактор газеты «Местное время» Владимир Корчемкин. Нижневартовск. 15 июля 1978 года

Кстати:

Идея создания памятника принадлежит Сергею Дмитриевичу Великопольскому, ныне председателю Тюменского общественного фонда им. В.И. Муравленко, а тогда – возглавлявшему Нижневартовский горком партии.

Работа над монументом длилась девять лет. В авторскую группу вошли: скульптор Иван Николаевич Костюхин, архитекторы Юрий Федорович Кожин и Остап Васильевич Василенко. Втворческойработе приняли участие конструктор Владимир Михайлович Иоффе и архитектор Лина Ивановна Короткевич. Скульптуру отлили в Ленинграде на заводе «Монумент-скульптура» по разрешению Совета Министров СССР.

Особую роль в создании монумента «Покорителям Самотлора» сыграли начальник треста «Главтюменьнефтегаз» Виктор Иванович Муравленко и начальник НГДУ «Нижневартовскнефть» им. В.И. Ленина Роман Иванович Кузоваткин.

Справка:

Монументальное сооружение «Покорителям Самотлора» представляет собой фигуру высотой 12 метров, установленную на 10-и метровом гранитном пьедестале. Одежда и другие атрибуты (каска, пояс высокомонтажника, молот геологоразведчика, чаша с факелом) отлиты из бронзы. У подножия памятника закопана капсула с пожеланиями жителям Нижневартовска 21 века. Расположен на кургане Славы, радиус которого 60 метров. Стоимость памятника – один миллион 400 тысяч рублей.





Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры