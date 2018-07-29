​Декабристы в Сибири

190 лет назад (1828) на поселение в Сургут был определен полковник Василий Карлович Тизенгаузен.

«Всего в Сибирь было сослано124 участника восстания декабристов. Часть из них были посланы на поселение на территорию Тобольской губернии. 15 человек в Тобольске, 9 – в Ялуторовске, 4 – в Березово, 3 – в Ишиме, 2 в Кондинском и в Сургуте. Декабристы оставили значительный след в истории края. В местах поселения они устраивали школы, распространяли аграрные знания, обучали ремеслам, вели научную работу, оказывали медицинскую помощь».

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