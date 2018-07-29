​Географический словарь. Вместо спутника – свалка

Кинямины – юрты по Малому Югану. Заготовка пушнины и дикорастущих ягод. Развит охотничий промысел, оленеводство. В былые времена - колхоз им. Ворошилова. В памяти малоюганских тружеников остался заготовитель пушнины Федор Иванович Караев. Он немало сделал для развития промысла и бесперебойного снабжения охотников товарами первой необходимости. В глухой тайге им были созданы магазины без продавцов. В настоящее время вокруг Кинямино стоят буровые установки, построены дороги и ЛЭП.

Кирилл-Высьягун – речка, впадает в Ингуягун, приток Тром-Агана. Когда-то там были развиты оленеводство, звероводство, рыбный промысел. Сейчас налажена добыча нефти. К сожалению, старые и новые промыслы уживаются очень сложно. Оленья упряжка никак не может устоять против бульдозера.

Ковалев – сор (пойменное луговое пространство, весной затапливаемое водой), расположенный в междуречье Тром-Агана и Почекуйки. В недалеком прошлом там заготовляли огромное количество сена для скота Банновского колхоза. На сору – озера с карасями, небольшие острова соснового леса.

Когнентог – озеро с левой стороны Большого Югана, к северу от юрт Каюковых, богатое рыбой, а по берегам – ягоды, заросли шиповника, черемухи, смородины.

Кокин – сор между Белым Яром и Сайгатино. Раньше там заготовляли сено и силос, а теперь на сору и ближайшей местности построены заводы по переработке газа.

Кокорино – болото. Болот в Сургутском районе великое множество. Они занимают большие площади в каждом сельсовете. А это, Кокорино, находится к северу от Сургута, начинается от поселка Юность и тянется до западного склона Марьиной горы. В урожайные годы много морошки, местами клюква, по краям голубика. Теперь через болото проходит дорога на аэропорт. Однажды болото стали отсыпать песком с тем, чтобы построить там спутник Сургута – поселок Кокорино. Но вдруг на том месте геологи обнаружили залежи полезных ископаемых. Стройку заморозили, а на отсыпном месте образовалась свалка(!) бытовых отходов города. Неприятное зрелище на самом видном месте.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры