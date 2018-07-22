​Из биографии рыбоконсервного

90 лет назад, в июле 1928 года в Сургуте была пущена в эксплуатацию консервная фабрика Обьрыбтреста. Располагалась она в бывшем купеческом доме на территории старого Сургута. Это было национальное предприятие. На его строительстве трудились в основном коренные жители Севера: ханты, манси, коми.
В первый год работы фабрика выпустила 85 банок консервов из осетра, муксуна, язя и щуки. А в период весенней и осенней распутицы вырабатывала консервы из боровой дичи: тетерев, куропаток и глухарей.
14 июля 1942 года бюро райкома партии и райисполком приняли специальное постановление о строительстве рыбоконсервного завода и приемообрабатывающих пунктов.
В самый разгар войны потребовалось провести сантехнические работы, смонтировать оборудование рыбоконсервного завода, эвакуированное из Одессы. Мастеровых людей, да и мужчин оставалось в коллективе маловато. В основном трудились и на песках, и в цехах женщины.
Уже с середины 1941 года начал съезжаться в Сургут «интернационал». Прибыли молдаване, поляки, евреи, после них - эвакуированные из Ленинграда немцы, сосланные финны и калмыки. Они-то, в основном, и строили рыбоконсервный комбинат.
Мальчишки объединялись во фронтовые бригады. Хрупкие на вид, их детские руки цепко держали молоток и зубило, сети и весла. Ловко управляли станком и порой добивались такой выработки, что даже опытнейшие мастера диву давались.
Саша Ларетус приехал в Сургут из Ленинграда, зажатого кольцом блокады. Отец его погиб на фронте. Двенадцать ему было, когда пришел в консервный цех, и не по укороченному, а напротив, удлиненному графику вкалывал мальчишка – по 10-12 часов.
Те, кто постарше и физически поздоровее, начали сантехмонтаж. Теперь таких фирм немало. А тогда производство деревянных труб для водоснабжения консервного завода по решению бюро райкома КПСС поручили моторно-рыболовной станции.
- Все предусмотрели
– вспоминал ветеран предприятия Прокопий
Павлович Кузьмин. – А вот труб для канализации не оказалось. И
найти нигде не могли. Я предложил выточить их из дерева – березы или сосны.
Взялись за это дело токари Геннадий
Михайлович Пекканнен и Алексей
Иванович Винг. Через каждые 12 часов сменялись. Длина труб по станку два
метра
Это лишь один эпизод из биографии рыбоконсервного. А их было немало, ведь рыбацкий коллектив, состоящий, в основном, из женщин и подростков, своими руками в стужу и непогоду построил консервную фабрику на новом месте, в районе Черного Мыса, которая в 1942 году выдала первую продукцию.
На снимке Анатолия Федоровича Мясникова запечатлен момент разгрузки рыбы. 1960 год.
Николай Бакшеев пришел в коллектив в те трудные сороковые. Работал на ремонте двигателей судов в моторно-рыболовной станции с характерными для того времени названиями: «Авангард революции», «Красный Октябрь», «Победа», «Волга-Дон».
- Редко они стояли на приколе, - рассказывал как-то при нашей встрече Николай Никифорович. – Да это и понятно, ведь непременно каждую неделю надо было менять плашкоуты. Зафрахтует катер четыре посудины и едет по рыбакам. Долгий это был путь, поэтому и туда, и назад плашкоуты шли груженые. Туда везли в трюмах лед и соль, обратно – улов.
Потом появились суда с
более мощными двигателями, которые именовались «Коммунист», их мощность
составляла 40-50 лошадиных сил. Потом новые моторы: «Бокау-Вольф» - 80-150
лошадиных сил. В конечном счете, рыбу стали перевозить рыболовно-промысловыми,
транспортными судами, мотоневодниками. Да и греби с неводниками ушли в прошлое.
На вооружении рыбацких звеньев мотоневодники, где самометные снасти. Не то, что
раньше, когда женщины вручную забрасывали невод и вытаскивали тонь с уловом
500-
Калмыки дрова пилили, ящики колотили. Всем работы хватало, и жили-то меж собой дружно, успевали везде…»
В положенное время сосланные финны, калмыки, немцы разъехались. Единицы лишь задержались. Один из них калмык Халга Петрович Умперов еще долгое время работал на комбинате. Правда, остались сыновья, дочери и внуки Опуевых, Бошевых, Нюдильчиевых, Баденовых, Очировых, Вассармана.
Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры
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