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​Обладатели особой награды

Полвека назад в нашем городе учреждено звание «Почетный гражданин Сургута»

Фото А. Андронова. Алея Почетных граждан города Сургута
Фото А. Андронова. Алея Почетных граждан города Сургута

Звание «Почетный гражданин города Сургута» учреждено исполнительным комитетом городского совета народных депутатов в июне 1968 года. Это было время бурного развития экономики и культуры Сургута, его трудовой славы и активной подготовки к 375-летию со дня основания. Тогда в нашем городе и появились почетные граждане. 28 июня 1968 года первыми удостоились этого звания Георгий Гаврилович Кушников и Фарман Курбан оглы Салманов. Раньше звание присваивалось на сессии совета, сейчас это делает городская Дума.

Почетные граждане в России впервые появились в 1832 году. Согласно официальным источникам, это была привилегированная категория сословия городских обывателей, включая и их потомков. К почетным гражданам относились многие дети дворян и других лиц, окончивших академию или семинарию. Такие звания могли также иметь лица свободных профессий, заслужившие ученую степень или какие-то государственные награды. Все почетные граждане освобождались от подушной подати, рекрутской повинности, телесных наказаний.

В Сургуте к почетным гражданам относились лишь несколько человек. Согласно историческим справкам и занимаемому положению, в этом сословии был преподаватель казачьей школы, выпускник Тобольской семинарии Андрей Яковлевич Кайдалов (1845 год). Одновременно он служил священником Троицкой церкви. Василий Кайдалов (1851 год) – благочинный служитель Сургутского отделения Тобольского губернаторства. Василий Невзоров (1885 год) – есаул казачьего батальона, Иван Тверитин (1858 год) – священник Сургутского, а затем Юганского приходов.

К заслуженным лицам Сургута относится подполковник геодезист Семен Тарасович Мирошниченко. В 1879 году он основал у нас первую метеостанцию. Мирошниченко впервые определил географические координаты Сургута. Приборы, установленные у Троицкой церкви, показали 61 градус 14 минут и 15 секунд северной широты и 43 градуса 2 минуты и 9 секунд восточной долготы, но тогда условный начальный меридиан проходил через Санкт-Петербург, а не через Гринвич, как сейчас.

Выдающейся личностью и почетным человеком севера Сибири является Александр Александрович Дунин-Горкавич (1854-1927гг). Родился он на Украине, но всю жизнь посвятил исследованиям нашего края. Работая лесничим Самаровского и Ларьякского лесничеств, он исходил пешком и изъездил на лошадях, оленях, собаках и лодках необозримые пространства Сибири. Оставил потомкам замечательные труды по экономике, этнографии и географии Зауралья. Он автор первого русско-остяцкого-самоедского практического словаря.

Неоднократно бывал в Сургуте, а в 1897 году провел у нас первую всеобщую перепись населения. Позднее заведовал агрономическим делом в Сургутском районе.

Дунин-Горкавич – почетный член Российского географического общества, член-корреспондент музея антропологии и этнографии при Академии наук, почетный член общества изучения края. Он был причислен к разряду ученых общесоюзного значения. Это уже при советской власти.

В свое время сургутский журналист и краевед Лилия Васильевна Цареградская утверждала, что почетным гражданином называли сургутяне и тобольского губернатора Николая Львовича Гондатти. При его активном содействии была построена телеграфная линия Сургут – Самарово – Тобольск (наш телеграф начал работать в 1913 году).

Звание «Почетный гражданин» упразднено после Октябрьской революции. В Советском Союзе после окончания Великой Отечественной войны появилось звание «Почетный гражданин города». Встречались также почетные граждане села, района и прочее. Звание присваивается по просьбе населения местными властями за личные заслуги. Это звание сохранилось и поныне.

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15 июля в 11:28, просмотров: 2009, комментариев: 0


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