​Обладатели особой награды

Звание «Почетный гражданин города Сургута» учреждено исполнительным комитетом городского совета народных депутатов в июне 1968 года. Это было время бурного развития экономики и культуры Сургута, его трудовой славы и активной подготовки к 375-летию со дня основания. Тогда в нашем городе и появились почетные граждане. 28 июня 1968 года первыми удостоились этого звания Георгий Гаврилович Кушников и Фарман Курбан оглы Салманов. Раньше звание присваивалось на сессии совета, сейчас это делает городская Дума.

Почетные граждане в России впервые появились в 1832 году. Согласно официальным источникам, это была привилегированная категория сословия городских обывателей, включая и их потомков. К почетным гражданам относились многие дети дворян и других лиц, окончивших академию или семинарию. Такие звания могли также иметь лица свободных профессий, заслужившие ученую степень или какие-то государственные награды. Все почетные граждане освобождались от подушной подати, рекрутской повинности, телесных наказаний.

В Сургуте к почетным гражданам относились лишь несколько человек. Согласно историческим справкам и занимаемому положению, в этом сословии был преподаватель казачьей школы, выпускник Тобольской семинарии Андрей Яковлевич Кайдалов (1845 год). Одновременно он служил священником Троицкой церкви. Василий Кайдалов (1851 год) – благочинный служитель Сургутского отделения Тобольского губернаторства. Василий Невзоров (1885 год) – есаул казачьего батальона, Иван Тверитин (1858 год) – священник Сургутского, а затем Юганского приходов.

К заслуженным лицам Сургута относится подполковник геодезист Семен Тарасович Мирошниченко. В 1879 году он основал у нас первую метеостанцию. Мирошниченко впервые определил географические координаты Сургута. Приборы, установленные у Троицкой церкви, показали 61 градус 14 минут и 15 секунд северной широты и 43 градуса 2 минуты и 9 секунд восточной долготы, но тогда условный начальный меридиан проходил через Санкт-Петербург, а не через Гринвич, как сейчас.

Выдающейся личностью и почетным человеком севера Сибири является Александр Александрович Дунин-Горкавич (1854-1927гг). Родился он на Украине, но всю жизнь посвятил исследованиям нашего края. Работая лесничим Самаровского и Ларьякского лесничеств, он исходил пешком и изъездил на лошадях, оленях, собаках и лодках необозримые пространства Сибири. Оставил потомкам замечательные труды по экономике, этнографии и географии Зауралья. Он автор первого русско-остяцкого-самоедского практического словаря.

Неоднократно бывал в Сургуте, а в 1897 году провел у нас первую всеобщую перепись населения. Позднее заведовал агрономическим делом в Сургутском районе.

Дунин-Горкавич – почетный член Российского географического общества, член-корреспондент музея антропологии и этнографии при Академии наук, почетный член общества изучения края. Он был причислен к разряду ученых общесоюзного значения. Это уже при советской власти.

В свое время сургутский журналист и краевед Лилия Васильевна Цареградская утверждала, что почетным гражданином называли сургутяне и тобольского губернатора Николая Львовича Гондатти. При его активном содействии была построена телеграфная линия Сургут – Самарово – Тобольск (наш телеграф начал работать в 1913 году).

Звание «Почетный гражданин» упразднено после Октябрьской революции. В Советском Союзе после окончания Великой Отечественной войны появилось звание «Почетный гражданин города». Встречались также почетные граждане села, района и прочее. Звание присваивается по просьбе населения местными властями за личные заслуги. Это звание сохранилось и поныне.

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