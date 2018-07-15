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​Немой заговорил

80 лет назад в Сургуте показали первое звуковое кино

Фото surgut.cerkov.ru
Фото surgut.cerkov.ru

В Советском Союзе первый звуковой фильм вышел в 1926 году. Сургутяне же впервые увидели фильм в 1935 году, но пока еще немой. И только через три года, в июле 1938 года здесь показали звуковое кино, которое быстро вошло в культурный быт населения. По некоторым источникам и воспоминаниям старых жителей это была советская музыкальная комедия режиссера Григория Александрова «Волга-Волга», премьера которой состоялась 24 апреля 1938 года в Москве. «Диковинку» демонстрировали в местном клубе.

В середине прошлого века в сургутском районе появились кинопередвижки. Они ездили в основном летом по рыболовецким бригадам, деревням.

- Это было в послевоенное время, - вспоминает уроженка Сургутского района Галина Решетникова. – Билеты в кино продавали по 20 копеек. Показывать-то кино негде было, поэтому ставили около воды экран так, чтобы его фоном служили деревья. Летом ведь у нас светло, но все жители деревни приходили смотреть кино, несмотря на то, что у взрослых было много работы. Я помню фильм «Седая девушка». Сейчас бы написали на этом фильме «16+», а тогда мы все от мала до велика ходили на любое кино, которое нечасто привозили. Позже в Сургуте мне довелось бывать в старом кинотеатре «Октябрь». Там перед сеансом всегда танцевали. Для нас поход в кино был праздником!

В настоящее время на месте кинотеатра «Октябрь» расположен мемориал Славы

Большим событием было открытие в 1951 году небольшого деревянного широкоэкранного кинотеатра «Октябрь» на улице Ленина. На фасаде его – мемориальная доска, - память о декабристе, полковнике Василии Карловиче Тизенгаузене, который в 1825 году осмелился выступить против царского самодержавия, а затем отбывал ссылку в Сургуте.

Известно, что окружная контора по прокату фильмов, ставшая в дальнейшем основой киновидеоцентра, появилась в Остяко-Вогульске (Ханты-Мансийске) в 1933 году. После нескольких переименований, с июня 2009 года – это автономное учреждение «Югорский кинопрокат». Для руководителя его филиала в Сургуте Нины Игнатьевны Тверетиной кинотеатр «Октябрь» стал первым местом работы в нашем городе:

- Это был 1982 год. Эпоха тогда была замечательная. Кино было доступно всем. Мы получали фильмы по разнарядке, а поскольку наш район был нефтегазодобывающий, то нам посылали на три-четыре копии больше. Считалось, что мы живем в стесненных условиях и нам надо больше искусства.

Копии фильмов тех лет до сих пор хранятся в фонде сургутского филиала окружного кинопроката. Каждый желающий может зайти в «Галерею кино» и прикоснуться к истории, подержать пленку в руках.

Проект "Старый Сургут" реализован при грантовой поддержке департамента общественных связей Югры


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15 июля в 09:24, просмотров: 2077, комментариев: 0


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