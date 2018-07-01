​Одна земля – одна судьба

Звание города наш Сургут получил 25 июня 1965 года, согласно Указу Президиума Верховного Совета Российской РСФСР.

Первым председателем горисполкома с 28 июня 1965 года работал Леонид Васильевич Пешев.

С 18 ноября 1965 года – Петр Александрович Мунарев.

С 21 июня 1973 года – Герман Семенович Мачехин.

С 30 сентября 1974 года – Юрий Михайлович Мелехов.

С 29 июля 1977 года – Александр Владимирович Чинчевич.

С 30 марта 1979 года – Николай Григорьевич Аникин.

С 24 декабря 1981 года – Олег Данилович Марчук.

С 23 июня 1988 года – Леонид Юлианович Рокецкий.

9 апреля 1990 года председателем Сургутского горисполкома избран Александр Леонидович Сидоров. Затем он был главой администрации города.

Леонид Васильевич Пешев. Участник Великой Отечественной войны, он был первым председателем Сургутского Горисполкома в 1965 году. Умер 7 мая 1988 года в возрасте 66 лет.

Петр Александрович Мунарев

(с указкой) у плана застройки города. Работал председателем горисполкома с ноября 1965 года по июнь 1977 года.

Герман Семенович Мачехин

Председатель горисполкома с июня 1973 года по сентябрь 1974 года.

Юрий Михайлович Мелехов

Председатель горисполкома с сентября 1974 года по июль 1977 года.

Александр Владимирович Чинчевич.

Председатель горисполкома с июля 1977 года по март 1979 года.

Николай Григорьевич Аникин

Председатель горисполкома с марта 1979 года по декабрь 1981 года.

Олег Данилович Марчук

Председатель горисполкома с декабря 1981 года по июль 1988 года.

Леонид Юлианович Рокецкий

Работал в Сургуте почти четверть века, прошел путь от бойца студенческого строительного отряда и мастера по строительству города до управляющего крупнейшим строительным транспортом и председателя горисполкома (1988-1990).

Александр Леонидович Сидоров

Избран председателем Сургутского горисполкома 9 апреля 1990 года, затем он был главой администрации города. 27 октября 1996 года избран мэром Сургута, тогда на общегородских выборах за него проголосовало более 90 процентов избирателей.

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