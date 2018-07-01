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​Одна земля – одна судьба

Эти люди возглавляли Сургутский городской исполнительный комитет

Фото etoretro.ru
Фото etoretro.ru

Звание города наш Сургут получил 25 июня 1965 года, согласно Указу Президиума Верховного Совета Российской РСФСР.

Первым председателем горисполкома с 28 июня 1965 года работал Леонид Васильевич Пешев.

  • С 18 ноября 1965 года – Петр Александрович Мунарев.
  • С 21 июня 1973 года – Герман Семенович Мачехин.
  • С 30 сентября 1974 года – Юрий Михайлович Мелехов.
  • С 29 июля 1977 года – Александр Владимирович Чинчевич.
  • С 30 марта 1979 года – Николай Григорьевич Аникин.
  • С 24 декабря 1981 года – Олег Данилович Марчук.
  • С 23 июня 1988 года – Леонид Юлианович Рокецкий.

9 апреля 1990 года председателем Сургутского горисполкома избран Александр Леонидович Сидоров. Затем он был главой администрации города.

Леонид Васильевич Пешев. Участник Великой Отечественной войны, он был первым председателем Сургутского Горисполкома в 1965 году. Умер 7 мая 1988 года в возрасте 66 лет.

Петр Александрович Мунарев

(с указкой) у плана застройки города. Работал председателем горисполкома с ноября 1965 года по июнь 1977 года.

Герман Семенович Мачехин

Председатель горисполкома с июня 1973 года по сентябрь 1974 года.

Юрий Михайлович Мелехов

Председатель горисполкома с сентября 1974 года по июль 1977 года.

Александр Владимирович Чинчевич.

Председатель горисполкома с июля 1977 года по март 1979 года.

Николай Григорьевич Аникин

Председатель горисполкома с марта 1979 года по декабрь 1981 года.

Олег Данилович Марчук

Председатель горисполкома с декабря 1981 года по июль 1988 года.

Леонид Юлианович Рокецкий

Работал в Сургуте почти четверть века, прошел путь от бойца студенческого строительного отряда и мастера по строительству города до управляющего крупнейшим строительным транспортом и председателя горисполкома (1988-1990).

Александр Леонидович Сидоров

Избран председателем Сургутского горисполкома 9 апреля 1990 года, затем он был главой администрации города. 27 октября 1996 года избран мэром Сургута, тогда на общегородских выборах за него проголосовало более 90 процентов избирателей.

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01 июля в 12:09, просмотров: 2147, комментариев: 0


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