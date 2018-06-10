​Последний бой?

10 мая в нашу редакцию пришла женщина с просьбой поздравить с Днем Победы своего знакомого (или соседа) Павла Фомича Свербягина на страницах издания «Новый Город».

Не поздновато ли? Но ее аргумент насторожил: - Свербягин находится в Москве на Параде Победы. Сегодня должен прилететь…

Опаньки! Вот это новость! Так вот почему я не увидела уважаемого Павла Фомича на почетных трибунах, побывав по счастливой случайности на площади у Вечного огня?! Приболел ветеран – тогда подумала.

Но почему, же мы, журналисты, кои любую информацию, как говорится, добываем из первых рук, не знали об этом важнейшем для нашего города событии?!

Дав «отдышаться» Павлу Фомичу после волнительной поездки, иду по знакомому адресу.

Встречает фронтовик, как всегда: бодр, весел, шутлив. Рассказов – взахлеб. Впечатлений от поездки – море! Как выяснилось из нашей беседы, Павел Фомич ездил не один, а со своим закадычным дружком и соседом, фронтовиком Андреем Кузьмичом Шаховым.

Кто устроил поездку сургутянам на Парад Победы? Почему не было информации ни в одном местном СМИ по этому поводу? Эти, пожалуй, два главных вопроса меня интересовали до нашего разговора с Павлом Фомичом. Масса других возникла уже после.

Павел Фомич рассказал, что поездку им организовал Николай Иванович Киосе, а городская администрация и совет ветеранов, который при ней, вовсе ни при чем. Напротив, мэр Шувалов и главный «спасатель» Лапин их усердно отговаривали от этого грандиозного мероприятия: обманули, мол. Дескать, если даже они приедут в Москву, на Красную площадь не попадут. Несколько раз приходили, с подарками и без. Вадим Николаевич аж предлагал Андрею Кузьмичу на рыбалку вместе поехать 9 мая. Как бы. Одним словом, уговаривали и убеждали правдами и неправдами. Но не таков старый боец Свербягин: «Если на парад не попадем, так в Москве хоть родню навещу…»

А начиналось все довольно прозаично. Николай Иванович Киосе, которого упомянул Павел Фомич, является членом общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов». У него как у председателя Ханты-Мансийского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов» была возможность получить билет на трибуну по случаю празднования 73-й годовщины Великой Победы в Москве.

- Я начал упрямиться: не хочу сам на трибуну, дайте хотя бы два билета фронтовикам – поведал Николай Иванович. - Где-то недели полторы решался вопрос. Получаю информацию, где указано, что фонд «Национальные ресурсы» обращается за поддержкой по вопросу осуществления содействия в организации международного социального проекта «Живи и помни». Проект создан для поддержки ветеранов, участвовавших в боевых действиях 1941-1945 гг из таких городов, как Симферополь, Санкт-Петербург, Красноярск, Курск, Киров, Магадан. Также в проекте предусматривалось участие ветеранов из Казахстана, Белоруссии и детей-сирот из детских домов Подмосковья. Так вот, детишки с ветеранами составили группу, в которой и были два наших фронтовика. Именно такую нашу заявку одобрил Оргкомитет парада Победы.

Билеты не покупались, так как у всех авиакомпаний с 7 по 12 мая был бесплатный перелет фронтовиков. Вот и все. Единственное, что я сделал, немножко приплатил, и мы летели бизнес-классом туда и обратно. И заплатили за бизнес-зал, что здесь, что там. Ожидали отлета в бизнес зале.

Еще до окончательного ответа со стороны фонда «Национальные ресурсы» Николай Иванович посетил сургутского градоначальника. И рассказал суть да дело:

- Шувалов ответил: «Я в округ звонил, в округе мне сказали четко – только два героя будут – Богданов и какой-то его бурильщик – Герой России». Я говорю: «Вадим Николаевич, это неправда». Но потом лично сообщить не мог – дозвониться до него трудно, сам он не перезванивает. Но все равно надо как-то уведомить власть, ведь я в этом городе живу. Я сделал хитро. Написал текст на имя главы с просьбой выделить сувениры от Сургута, чтобы мы что-то, где-то могли показать, презентовать. У нас там встречи-то очень серьезные были, на высоком уровне, включая генералов, зам.министров департамента по общественным связям Москвы, директор ЖКХ и прочее. Но Сургутская администрация ни одной ручки не дала!

Но зато Свербягин привез в Москву бумажных голубей. Их специально сделали сотрудники и воспитанники детского сада № 81 «Мальвина».

- Хоть так, но обозначили Сургут. Это надо было только видеть, как фронтовики, и не только фронтовики, за этими голубями гонялись. Но мы же не могли десять тысяч привезти на все трибуны…, - печально сетует Николай Иванович.

От нищеты-то нашей вышло вон как креативно, всем на зависть!

Фондом «Национальные ресурсы» была разработана культурная программы с 7 по 10 мая, включавшая посещение различных патриотических музеев, прогулки по Москве, круглые столы и самое главное – парад на Красной площади плюс праздничный концерт-банкет. К тому же, нашим ветеранам посчастливилось принять участие в церемонии профилактики Вечного огня на могиле Неизвестного солдата.

Москва. Красная Площадь. Павел Фомич Свербягин беседует с генералом ФСО «Андреем Юрьевичем».





Музей Славы на Поклонной горе. Павел Свербягин в окружении посетителей.





Делегация участников Парада Победы в Москве.

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9 мая 2018 год. Красная Площадь. Директор департамента связей с общественностью вручает билеты участникам Парада Победы Андрею Шахову и Павлу Свербягину.





Москва. Александровский сад. С ветеранами - актер Василий Лановой.

Все расходы команда фонда взяла на себя, участникам были предоставлены хорошие условия пребывания.

Киосе: Проживали мы в гостинице «Москвич» на метро Текстильщиков. Руководство гостиницы обеспечило проживание бесплатно. Питались только в ресторанах, даже были в ресторане, который находится рядом с Домом Правительства. Мосгаз немало помог, именно нашей команде – дал отличный автобус с кондиционером. Мы там, в принципе, прожили с полным комфортом.

А то, что Шувалов и Лапин внушали ветеранам, что Киосе обманет, что все это неправда, мое мнение такое: город никакого участия не принимал в поездке ветеранов в Москву. А это так почетно! Ведь для каждого попасть на парад – это не просто дело чести. А еще и дополнительный повод для гордости за свой регион, свой любимый город.

Из нашего телефонного разговора с директором спасательного центра Сургута Олегом Лапиным выяснился ряд «опасений» руководства города за ветеранов, и одно из них он прокомментировал так: - Не было юридического приглашения. Мы переживали, что какая-то сомнительная фирма может обмануть. Что бы ни говорили мы с Вадимом Николаевичем, по любому, правы ветераны.

Вот таким образом солдаты Великой Отечественной войны Павел Фомич Свербягин и Андрей Кузьмич Шахов стали очередными участниками Парада Победы в Москве.

Кстати: частником исторического Парада Победы 24 июня 1945 года был сургутский фронтовик Григорий Григорьевич Кукушкин. Счастливым для нашего города стал и 2015-й год. Тогда Югру представлял Николай Александрович Горбунов. Он принял участие в торжественных мероприятиях к 70-летию Великой Победы.